Япониянинг давлат қарзи 2025 йилда рекорд даражага етди
Япония Молия вазирлиги сешанба куни эълон қилган маълумотларга кўра, мамлакатнинг умумий давлат қарзи 2025 йил охирига келиб рекорд даражадаги 1 342,17 триллион иенага (тахминан 8,6 триллион доллар) етади, деб хабар беради Kazinform.
Япониянинг умумий давлат қарзи ўтган йилга нисбатан 24,54 триллион иенага ошди, бу унинг иқтисодиётидан икки баравар кўп ва ижтимоий таъминот, миллий мудофаа ва қарзларга хизмат кўрсатиш харажатларининг тез ўсиши туфайли катта босим остида қолмоқда.
Kyodo агентлиги хабар беришича, бу ўз навбатида узоқ муддатли фоиз ставкаларининг ошишини, шунингдек, давлат облигациялари даромадлилигининг ошишини акс эттиради.
Вазирлик маълумотларига кўра, декабрь ойи охирига келиб давлат қарзи 1 197,64 триллион иена давлат облигациялари, 44,13 триллион иена қарз олиш ва 100,40 триллион иена ғазначилик векселларидан иборат бўлган.
Япония банки фоиз ставкаларини оширишда давом этиши ҳақидаги хабар кутганлари фонида узоқ муддатли қарз олиш харажатлари ошиб бормоқда.
Бош вазир Санаэ Такаичи кенг кўламли давлат харажатларини амалга оширишга ваъда берганидан кейин Япониянинг молиявий аҳволи ҳақидаги хавотирлар ҳам кучаймоқда.