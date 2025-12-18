15:25, 18 Декабрь 2025 | GMT +5
Япония Бош вазири идорасида Қасим-Жомарт Тоқаевни расмий кутиб олиш маросими бўлиб ўтди
TOKYO. Кazinform – Япония Бош вазири идорасида Президент Қасим-Жомарт Тоқаевни тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Фахрий қоровул саф тортди ва икки мамлакатнинг давлат мадҳиялари янгради. Фахрий қоровул бошлиғи рапорт берганидан сўнг, Қасим-Жомарт Тоқаев ва Санаэ Такаичи расмий делегация аъзоларини бир-бирлари билан таништирдилар.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Японияга расмий ташриф билан борди.
Токиода умумий қиймати 3,7 миллиард доллардан ортиқ бўлган шартномалар имзоланади.
