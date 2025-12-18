OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    15:25, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Япония Бош вазири идорасида Қасим-Жомарт Тоқаевни расмий кутиб олиш маросими бўлиб ўтди

    TOKYO. Кazinform – Япония Бош вазири идорасида Президент Қасим-Жомарт Тоқаевни тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Фахрий қоровул саф тортди ва икки мамлакатнинг давлат мадҳиялари янгради. Фахрий қоровул бошлиғи рапорт берганидан сўнг, Қасим-Жомарт Тоқаев ва Санаэ Такаичи расмий делегация аъзоларини бир-бирлари билан таништирдилар.

    Такаичи
    Фото: Ақорда
    кутиб олиш
    Фото: Ақорда
    кутиб олиш
    Фото: Ақорда
    кутиб олиш
    Фото: Ақорда
    кутиб олиш
    Фото: Ақорда
    кутиб олиш
    Фото: Ақорда
    кутиб олиш
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Японияга расмий ташриф билан борди.

    Токиода умумий қиймати 3,7 миллиард доллардан ортиқ бўлган шартномалар имзоланади.

    Токио Қозоғистон Президентининг ташрифига қандай тайёргарлик кўраётгани ҳақида ёзган эдик.

    Теглар:
    Қозоғистон Президенти Ақорда Япония
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!