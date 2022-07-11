Янгиланган рейтинг: Головкин дунёнинг энг яхши 15 боксчиси қаторида
Кучли учлик ўзгаришсиз қолди: украиналик Александр Усик биринчи ўринда, иккинчи ўринда япониялик боксчи Наоя Иноуэ ва мексикалик Саул «Канело» Алварес. Қозоғистоннинг рейтингдаги ягона вакили Геннадий Головкин 15 ўринда қолди.
WBN версияси бўйича P4P ТОП 15 боксчилари:
1. Олександр Усик (Украина)
2. Наоя Иноуэ (Япония)
3. Сауль «Канело» Альварес (Мексика)
4. Эррол Спенс (АҚШ)
5. Тайсон Фьюри (Буюк Британия)
6. Теренс Кроуфорд (АҚШ)
7. Дмитрий Бивол (Россия)
8. Девин Хэни (АҚШ)
9. Джермелл Чарло (АҚШ)
10. Роман Гонсалес (Никарагуа)
11. Джервонта Дэвис (АҚШ)
12. Василий Ломаченко (Украина)
13. Хуан Эстрада (Украина) Мексика)
14. Шакур Стивенсон (АҚШ)
15. Геннадий Головкин (Қозоғистон).
Эслатиб ўтамиз, аввал хабар берганимиздек, Саул Алварес ва Геннадий Головкин ўртасидаги жанг 18 сентябр куни Нур-Султан вақти билан соат 9:00да бошланади.
Фото: xsport.ua