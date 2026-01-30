Янги Зеландия Тинчлик кенгашига киришдан бош тортди
АSTANА. Kazinform — Янги Зеландия ҳукумати АҚШ президенти Дональд Трампнинг Ғазо Тинчлик кенгашига кириш таклифини қабул қилмади. Бош вазир Кристофер Лаксоннинг бу баёнотини Stuff янгиликлар портали эълон қилди, деб хабар беради ТАСС.
— Янги Зеландия ҳукумати президент Трампнинг таклифини кўриб чиқиб, Тинчлик кенгаши таркибига кирмасликка қарор қилди, — деди Лаксон.
Янги Зеландиянинг Ташқи ишлар вазири Уинстон Петерс мамлакатнинг ташкилотни қўллаб-қувватлашини, аммо Тинчлик кенгашига кирмаслигини таъкидлади.
— Қатор давлатлар кенгаш ишларида иштирок этиш истагини билдиришди, аммо Янги Зеландия сезиларли ҳисса қўшмайди. Шу билан бирга, бизга бу янги тузилманинг ҳозирги ва келажакдаги ваколатлари ҳақида аниқлик керак, — деди у.
22 январда Давосдаги Жаҳон иқтисодий форуми доирасида 19 та давлат вакиллари Ғазо секторини тинчлик йўли билан ҳал қилиш мақсадида тузилган Тинчлик кенгаши низомини имзолади. Трамп ташкилотга бошқа давлатларнинг ҳам қўшилганини маълум қилди. Тинчлик кенгаши Ғазо секторини бошқариш учун тузилган, аммо у бошқа ҳудудлардаги низоларнинг олдини олиш ва ҳал қилишда ҳам иштирок этиши режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, Трамп президентлик муддатидан кейин Тинчлик кенгашига раҳбарлик қилишда давом этиши мумкин.