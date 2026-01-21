Трамп президентлик муддатидан кейин Тинчлик кенгашига раҳбарлик қилишда давом этиши мумкин
ASTANA. Kazinform — АҚШ президенти Дональд Трамп 2029 йилда президентлик муддати тугаганидан кейин ҳам Ғазо Тинчлик кенгаши раиси лавозимини сақлаб қолиши мумкин, деб хабар беради ТАСС.
Bloomberg маълумотларига кўра, Трамп Оқ уйдан кетганидан кейин ҳам Тинчлик кенгашига раҳбарлик қилишда давом этиши мумкин. АҚШ маъмурияти “Тинчлик кенгашида” ким хизмат қилишини, унга ким раҳбарлик қилишини ва у қандай ишлашини аниқлашга ҳаракат қилаётган бир пайтда, Трампга умрбод раис мақомини бериш имконияти ушбу ташкилотни яратишда яна бир масалага айланди.
Илгари бир нечта раҳбарлар АҚШдан “Тинчлик кенгашига” қўшилиш таклифларини олган эдилар. Ушбу органнинг иши Исроил ва Фаластиннинг радикал Ҳамас ҳаракати томонидан Миср, Қатар, АҚШ ва Туркия воситачилигида 2025 йил октябрь ойида келишилган тинчлик режасининг иккинчи босқичида бошланиши режалаштирилган.