Янги йил байрами пайтида Пекинга 8,8 миллиондан ортиқ сайёҳ ташриф буюрди
ASTANА. Кazinform — Янги йил байрами пайтида Пекинга ташриф буюрган сайёҳлар сони 8,808 миллион кишига етди, бу Хитой пойтахтига жами 10,97 миллиард юань (тахминан 1,56 миллиард АҚШ доллари) туризм даромадини олиб келди. Бу ҳақда шаҳар Маданият ва туризм департаменти маълум қилди, деб хабар беради Xinhuа.
Бу йил Янги йил байрами 1 январдан 3 январгача бўлиб ўтди. Байрам пайтида Пекинда турли хил кенг қамровли маданий ва туризм тадбирлари ташкил этилди.
Санъат соҳасига оид маълумотларга кўра, ҳисобот даврида Пекинда 275 та тижорат спектакли бўлиб ўтди, улар 200 мингдан ортиқ томошабинни жалб қилди ва касса даромадига 76 миллион юандан ортиқ маблағ келтирди.
Департамент байрам пайтида 70 дан ортиқ йирик тадбирларни танлаб олди ва Янги йил байрами учун маданий ва туризм тадбирлари харитасини эълон қилди, бу шаҳар аҳолиси ва меҳмонларига кенг қамровли қўлланма берди.
Бундан ташқари, шаҳардаги янги имкониятларни намойиш этиш учун 30 та тематик туристик йўналиш ишга туширилди. Пекиндаги турли даражадаги маданий муассасалар, жумладан, маданият марказлари ва кутубхоналар 340 000 дан ортиқ одам иштирок этган 395 та маданий ва очиқ ҳавода ўтказиладиган тадбирларни ташкил этди.
Пекин Савдо департаменти маълумотларига кўра, Янги йил байрами пайтида шаҳардаги йирик корхоналар – савдо уйлари, супермаркетлар, ихтисослаштирилган чакана савдо дўконлари, ресторанлар ва электрон тижорат платформаларининг умумий савдо ҳажми 4,04 миллиард юанни ташкил этди.
