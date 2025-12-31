Хитой "одамсимон" сунъий интеллектни тартибга солишни кучайтирмоқда
ASTANА. Кazinform – Хитой интернет регулятори антропоморфик сунъий интеллект (AI) устидан назоратни кучайтирадиган қоидалар лойиҳасини эълон қилди. Ҳужжат ишлаб чиқувчилардан вояга етмаганлар орасида рақамли қарамликнинг олдини олишни талаб қилади ва қарияларни манипуляция қилиш учун қариндошларнинг овозларини тақлид қилишни тақиқлайди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
"Сунъий интеллектга асосланган антропоморфик ўзаро таъсир хизматларини бошқариш бўйича вақтинчалик чора-тадбирлар" лойиҳаси виртуал ҳамроҳлар ва ҳиссий чат-ботларнинг тез ривожланаётган секторини тартибга солишга қаратилган. Бундай технологиялар, айниқса йирик шаҳарларда, аҳолининг ижтимоий изоляцияси кучайиб бораётган бир пайтда тобора оммалашиб бормоқда.
Ҳужжат доимий психологик қарамликни яратишга ёки фойдаланувчиларнинг хулқ-атвори ва ҳиссий реакцияларига яширинча таъсир кўрсатишга қодир AI моделларини яратишни тўғридан-тўғри тақиқлайди. Агар бирор киши дастур билан икки соатдан ортиқ узлуксиз мулоқот қилса, тизим фойдаланувчини танаффус қилишга мажбур қилади.
Янги талаблар, шунингдек, хизмат кўрсатувчи провайдерлардан мижозларга шахс билан эмас, балки компьютер дастури билан мулоқот қилаётганликлари ҳақида аниқ маълумот беришни талаб қилади. Ушбу қоида матнли интерфейсларга, шунингдек, аудио ва видео қўнғироқларга ҳам тегишли. Бундан ташқари, компанияларга пенсионерларнинг оила аъзоларини уларнинг тасдиқланган розилигисиз анонимлаштириш тақиқланади.
Алгоритмлар фойдаланувчининг ўз жонига қасд қилиш нияти ёки ўзига зарар етказиш хавфини аниқлаганда, қоидалар лойиҳасида суҳбат дарҳол инсон операторига ўтказилиши талаб қилинади. Бундай ҳолларда, ахборот тизими фойдаланувчига фавқулодда алоқа рақамлари ҳақида автоматик равишда хабар бериши керак.
Вояга етмаганларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш учун мажбурий ихтисослаштирилган кириш режими жорий этилди. Қонуний васийларга ёзишмалар тарихини кузатиш, сунъий интеллектнинг айрим хулқ-атвор сценарийларини блокировка қилиш ва аризалар доирасида молиявий операцияларга чекловлар қўйиш ваколати берилади.
Ҳужжат 2026 йил 25 январгача жамоатчилик муҳокамасида. Қоидалар 2026 йилда кучга кириши кутилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Хитой ўзининг асосий сунъий интеллект секторини ривожлантиришда прогнозлардан беш йил олдинда эканлиги ҳақида хабар берган эдик.