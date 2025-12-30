Хитой ўзининг асосий сунъий интеллект секторини ривожлантиришда жадвалдан беш йил олдинда
ASTANA. Kazinform - Хитойнинг асосий сунъий интеллект сектори ҳажми 1 триллион юандан (142 миллиард доллар) ошди, деб хабар беради Синьхуа.
Конференцияда Хитой Саноат ва ахборот технологиялари вазирлиги 2026 йилги кун тартибининг бир қисми сифатида ривожланаётган ва келажакдаги саноат тармоқларини ривожлантиришга, шунингдек, сунъий интеллект соҳасидаги тадқиқотлар ва ишланмаларни қўллаб-қувватлашга эътибор қаратиши таъкидланди.
Расмийлар интеграл микросхемалар ишлаб чиқариш, илғор дисплей технологиялари, янги материалларни ишлаб чиқиш, аэрокосмик, паст баландликдаги иқтисодиёт ва биотиббиёт каби янги асосий саноат тармоқларини ривожлантиришни жадаллаштириш ниятида.
Хитой Ахборот ва коммуникация технологиялари академиясининг маълумотларига кўра, бу кўрсаткич 2024 йил охирига келиб 900 миллиард юандан (126 миллиард доллар) ошган.
Таққослаш учун, 2018 йил декабрь ойида Xinhuanet Bloomberg Intelligence маълумотларига таяниб, Хитойнинг 2030 йилга келиб асосий сунъий интеллект саноати ҳажми тахминан 145 миллиард долларга етиши ҳақидаги прогнозни эълон қилди.
Аввалроқ Хитой фавқулодда вазиятларга жавоб бериш тизимига сунъий интеллектни киритгани ва уни энергетика секторига интеграция қилишни, шунингдек, сунъий интеллект технологияларини ривожлантиришга прагматик ёндашувни қўллашини хабар қилган эдик.