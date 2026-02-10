OZ
    08:38, 10 Февраль 2026

    Yangi siklon Qozogʻistonga -30°S gacha anomal sovuqlar olib keladi

    ASTANA. Kazinform — 2026-yil 10-12-fevral kunlari Qozogʻistonni yangi gʻarbiy siklon qamrab oladi. U -30°S gacha anomal sovuqlar, yogʻingarchilik va qorli boʻron olib kelishi kutilmoqda, deb xabar beradi Kazinform”Qazgidromet“ga tayanib.

    непогода снег ауа райы қар
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    «Qozogʻistonning katta qismida gʻarbiy siklon va atmosfera frontal boʻlinmalarining oʻtishi bilan yogʻingarchilik boʻlishi mumkin: 10-11-fevral kunlari shimolda, shimoli-gʻarbda, janubda, janubi-sharqda, markazda; 11-fevral kuni sharqda kuchli yogʻingarchilik (yomgʻir, qora) kuzatiladi. Respublika boʻyicha yaxvonlik, boʻron va kuchli shamol kutilmoqda», — deyiladi xabarda. 

    Prognozga koʻra, faqat davrning oxirida yogʻingarchilik toʻxtaydi va harorat pasayadi:

    shimolda, shimoli-gʻarbda, markazda – kechasi -22…-30°S gacha, kunduzi -15…-20°S gacha,

    sharqda – kechasi -13…-23°S gacha, kunduzi -12…-20°S gacha,

    janubda – kechasi -10…-20°S gacha, kunduzi -5…+5°S gacha boʻlishi kutilmoqda.

    Теглар:
    Об-ҳаво Қазгидромет
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
