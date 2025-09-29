Янги маҳсулотнинг 777 минг тоннаси экспорт қилинди
ASTANA.Kazinform — “Қозоғистон темир йўли” МК” АЖнинг дастлабки маълумотларига кўра, жорий йилнинг 1-25 сентябрь кунлари ташилган дон ҳажми 1 миллион тоннани ташкил этиб, ўтган йилнинг шу даврига (878 минг тонна) нисбатан 14 фоизга ошган.
Умумий юк ташиш ҳажмининг 258 минг тоннаси ички эҳтиёжга (2024 йилда – 155 минг тонна) йўналтирилган бўлса, 777 минг тоннаси экспортга жўнатилди (ўтган йили – 723 минг тонна).
Таъкидлаш жоизки, қўшни давлатларга дон етказиб бериш ҳажми ортиб бормоқда: масалан, Ўзбекистонга — 31 фоизга (250 минг тоннадан 327 минг тоннага), Тожикистонга — 15 фоизга (116 минг тоннадан 133 минг тоннага), Қирғизистонга — 42 фоизга (6 минг тоннадан 25 минг тоннагача), Озарбайжонга — 2 баробарга ошиб, 12 минг тоннагача.
Бу юқори маҳсулдорлик, Қозоғистон донига ташқи бозорларда барқарор талаб ва логистика инфратузилмаси, жумладан, темир йўл транспорти самарадорлигини кўрсатади.
Қишлоқ хўжалиги вазирлиги томонидан қишлоқ хўжалиги соҳаси вакилларини қўллаб-қувватлаш, экспорт йўналишларини кенгайтириш, мамлакатимиз озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш бўйича комплекс чора-тадбирлар давом эттирилмоқда.