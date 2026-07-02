Янги Конституция асосида Адолатли Қозоғистон концепцияси мавжуд
ASTANА. Кazinform – М. Нарикбаев номидаги университет ҳузуридаги Олий ҳуқуқ мактаби профессори, PhD доктори Марат Аҳмадийнинг сўзларига кўра, янги Конституция асосида Адолатли Қозоғистон концепцияси мавжуд. Унинг асосий ядроси — адолат тамойилини ўрнатиш, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва давлат органларининг масъулиятини кучайтиришдир.
– Конституция тамойиллари энди барча қонунчиликка, ҳуқуқий тизимга ва фуқароларнинг кундалик ҳаётига бевосита таъсир қилади. Бу янги қонунларни қабул қилишдан ташқари, мавжуд ҳуқуқий институтларни конституциявий қадриятларга мослаштиришни талаб қилади, — дейди профессор.
Экспертнинг фикрича, Конституциянинг энг муҳим янгиликларидан бири — давлат ҳокимиятининг асосий мақсади фуқароларга хизмат қилиш эканлигини аниқлаштириш. Шунга кўра, фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш механизмлари ҳам сезиларли даражада мустаҳкамланди.
– Натижада, давлат ва фуқаро ўртасидаги муносабатлар янги босқичга кўтарилади ва фуқаро ўзини давлат аппарати объекти сифатида эмас, балки ҳуқуқлари Конституция билан ҳимояланган тўлақонли ҳуқуқ субъекти сифатида ҳис қила олади, – дейди Марат Асқарули.
Профессорнинг сўзларига кўра, Конституциянинг самарадорлиги жамият уни қанчалик чуқур тушуниши ва кундалик ҳаётда қўллай олишига ҳам боғлиқ. Шунинг учун ҳуқуқий маданиятни шакллантиришга алоҳида эътибор қаратиш керак.
– Барча таълим муассасаларида Конституцияни ўқитиш ва унинг нормаларини доимий равишда содда ва тушунарли тилда тушунтириш муҳимдир. Айниқса, ижтимоий тармоқларда, рақамли платформаларда ва жамоатчилик муҳокамаларида кундалик ҳаётдан олинган мисоллар орқали ёшларнинг ҳуқуқий саводхонлигини ошириш зарур. Фуқаро ўз ҳуқуқларини амалда қандай ҳимоя қилишни билгандагина Конституциянинг моҳиятини тўлиқ тушунади, – дейди маърузачи.
Эслатиб ўтамиз, Президент қозоғистонликларни Янги Конституция кучга кириши билан табриклади.