Янги Конституция "Адолатли Қозоғистон" ва "Қонун ва интизом" тамойилларини кафолатлайди — ТуркПА
ASTANА. Кazinform — Бугун Астана шаҳрида Туркий Давлатлар Парламент Ассамблеяси (ТуркПА) Қозоғистонда бўлиб ўтган референдумга ўз баҳосини берди.
— Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигининг таклифига биноан ТуркПА миссияси 15 март куни референдумни кузатди. Миссия таркибига Озарбайжон, Қирғизистон, Туркия парламентлари вакиллари ва сайлов комиссиялари аъзолари киритилган. Шу муносабат билан биз Астана, Алмати, Туркистон шаҳарларига ташриф буюрдик ва ташкилий чоралар, сайловолди ташвиқоти талаблари ва референдумнинг ҳуқуқий жиҳатларига алоҳида эътибор қаратдик, — деди Туркия Буюк Миллат Мажлиси аъзоси Усмон Местен журналистларнинг саволларига жавоб берар экан.
Унинг сўзларига кўра, ТуркПА вакиллари ҳудудлардаги давлат органлари ва референдум комиссияларида учрашувлар ўтказдилар.
— Биз Қозоғистоннинг янги Конституциясидаги янгиланган моддаларни тўлиқ кўриб чиқдик. Ҳужжатда муҳим ўзгаришлар мавжуд. Шу билан бирга, янги Конституция инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, шунингдек, "Адолатли Қозоғистон" ва "Қонун ва интизом" тамойилларини кафолатлайди, — деди Туркия Буюк Миллат Мажлиси аъзоси.
Усмон Местеннинг сўзларига кўра, миссия вакиллари 115 та референдум участкаларига ташриф буюришди. Овоз бериш қонунчилик талабларига мувофиқ ўтказилди.
— Кузатувчилар референдум яхши даражада ташкил этилганини, барча процедуралар очиқ ўтказилганини таъкидладилар. Биз томондан ҳеч қандай қонун бузилиши аниқланмади. Шунинг учун мен Қозоғистон Республикасини референдумнинг муваффақиятли ўтказилгани билан табриклайман. Мамлакатларингиз гуллаб-яшнасин ва фаровонлигингиз ошсин, — деди у.
Эслатиб ўтамиз, 15 март куни Қозоғистонда янги Конституция лойиҳаси бўйича умумхалқ референдуми бўлиб ўтди.