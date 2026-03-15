Барча референдум участкаларида овоз бериш якунланди
ASTANA. Kazinform – Барча референдум участкаларида овоз бериш якунланди. Бу ҳақда Марказий референдум комиссияси раисининг ўринбосари Мухтар Ерман маълум қилди.
«Марказий референдум комиссияси Қозоғистон Республикасидаги барча референдум сайлов участкаларида овоз бериш тугаганини эълон қилди. Участка комиссиялари овозларни санашни бошлади. Амалдаги қонунчилик нормаларига мувофиқ, референдум сайлов участкаларида овозларни санаш вақти овозларни санаш бошланган пайтдан бошлаб ўн икки соатдан ошмаслиги керак», - деди Мухтар Ерман.
Унинг сўзларига кўра, республиканинг 9 126 850 фуқароси бюллетенларни олди. Бу рўйхатга киритилган фуқароларнинг 73,24 фоизини ташкил этди.
«Референдумнинг дастлабки натижалари алоҳида эълон қилинади. Унинг вақти қўшимча равишда эълон қилинади», - деди комиссия раиси.
