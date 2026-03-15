Референдум: 9 126 850 миллион фуқаро овоз берди
ASTANА. Кazinform – Республика бўйлаб 9 126 850 фуқаро референдумда овоз берди. Бу ҳақда Марказий референдум комиссияси раиси ўринбосари Мухтар Ерман маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, вилоятлар, республика аҳамиятидаги шаҳарлар ва пойтахт ҳудудий комиссиялари томонидан тақдим этилган маълумотларга биноан, соат 20:00 ҳолатига кўра, ҳудудлардаги сайловчиларнинг иштироки қуйидагича бўлган:
1. Абай вилояти – 75,45%.
2. Ақмола вилояти – 79,82%.
3. Ақтўбе вилояти – 87,05%.
4. Алмати вилояти – 71,46%.
5. Атирау вилояти – 74,04%.
6. Ғарбий Қозоғистон вилояти – 68,94%.
7. Жамбил вилояти – 85,06%.
8. Жетису вилояти – 78,49%.
9. Қарағанди вилояти – 84.30%
10. Қостанай вилояти – 81.21%.
11. Қизилўрда вилояти – 93.04%.
12. Манғистау вилояти – 77.89%.
13. Павлодар вилояти – 75.51%.
14. Шимолий Қозоғистон вилояти – 70.52%.
15. Туркистон вилояти – 84.03%.
16. Улитау вилояти – 73.15%.
17. Шарқий Қозоғистон вилояти – 86.42%.
18. Астана шаҳри – 60.36%.
19. Алмати шаҳри – 33.43%.
20. Чимкент шаҳри – 75.82%.
— Умуман олганда, соат 20:00 ҳолатига кўра, республиканинг 9 126 850 фуқароси бюллетень олди. Бу рўйхатга киритилган фуқароларнинг 73,24 фоизини ташкил этди, — деди Мухтар Ерман.
Ерман, соат 18:00 ҳолатига кўра, республика референдумида 8 845 280 фуқаро овоз берган.