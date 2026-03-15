    20:40, 15 Март 2026 | GMT +5

    Референдум: 9 126 850 миллион фуқаро овоз берди

    ASTANА. Кazinform – Республика бўйлаб 9 126 850 фуқаро референдумда овоз берди. Бу ҳақда Марказий референдум комиссияси раиси ўринбосари Мухтар Ерман маълум қилди.

    Фото: Kazinform

    Унинг сўзларига кўра, вилоятлар, республика аҳамиятидаги шаҳарлар ва пойтахт ҳудудий комиссиялари томонидан тақдим этилган маълумотларга биноан, соат 20:00 ҳолатига кўра, ҳудудлардаги сайловчиларнинг иштироки қуйидагича бўлган:

    1. Абай вилояти – 75,45%.

    2. Ақмола вилояти – 79,82%.

    3. Ақтўбе вилояти – 87,05%.

    4. Алмати вилояти – 71,46%.

    5. Атирау вилояти – 74,04%.

    6. Ғарбий Қозоғистон вилояти – 68,94%.

    7. Жамбил вилояти – 85,06%.

    8. Жетису вилояти – 78,49%.

    9. Қарағанди вилояти – 84.30%

    10. Қостанай вилояти – 81.21%.

    11. Қизилўрда вилояти – 93.04%.

    12. Манғистау вилояти – 77.89%.

    13. Павлодар вилояти – 75.51%.

    14. Шимолий Қозоғистон вилояти – 70.52%.

    15. Туркистон вилояти – 84.03%.

    16. Улитау вилояти – 73.15%.

    17. Шарқий Қозоғистон вилояти – 86.42%.

    18. Астана шаҳри – 60.36%.

    19. Алмати шаҳри – 33.43%.

    20. Чимкент шаҳри – 75.82%.

    — Умуман олганда, соат 20:00 ҳолатига кўра, республиканинг 9 126 850 фуқароси бюллетень олди. Бу рўйхатга киритилган фуқароларнинг 73,24 фоизини ташкил этди, — деди Мухтар Ерман.

    Ерман, соат 18:00 ҳолатига кўра, республика референдумида 8 845 280 фуқаро овоз берган.

    Бекабат Узаков
