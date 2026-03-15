Референдум: Овоз бериш ҳуқуқига эга бўлган фуқароларнинг 70,98 фоизи овоз берди
ASTANА. Кazinform – Республика референдумида 8 845 280 фуқаро овоз берди. Бу ҳақда Марказий референдум комиссияси котиби Шавкат Ўтемисов хабар берди.
Унинг сўзларига кўра, вилоятлар, республика аҳамиятига эга шаҳарлар ва пойтахт ҳудудий комиссиялари томонидан тақдим этилган маълумотларга биноан, соат 18:00 ҳолатига кўра, ҳудудлардаги фуқароларнинг сайловда иштироки қуйидагича бўлган:
1. Абай вилояти – 73,84%.
2. Ақмола вилояти – 77,72%.
3. Ақтўбе вилояти – 83,12%.
4. Алмати вилояти – 70,27%.
5. Атирау вилояти – 71,08%.
6. Ғарбий Қозоғистон вилояти – 66,90%.
7. Жамбил вилояти – 81,07%.
8. Жетису вилояти – 73,84%.
9. Қарағанди вилояти – 81,44%.
10. Қостанай вилояти – 80,11%.
11. Қизилўрда вилояти – 91,80%.
12. Манғистау вилояти – 76,84%.
13. Павлодар вилояти – 71,85%.
14. Шимолий Қозоғистон вилояти – 68,58%.
15. Туркистон вилояти – 82,03%.
16. Улитау вилояти – 70,57%.
17. Шарқий Қозоғистон вилояти – 83,63%.
18. Астана шаҳри – 56,7%.
19. Алмати шаҳри – 32,82%.
20. Чимкент шаҳри – 74,44%.
— Умуман олганда, соат 18:00 ҳолатига кўра, республиканинг 8 845 280 фуқароси бюллетень олди. Бу рўйхатга киритилган фуқароларнинг 70,98 фоизини ташкил этди, — деди Шавкат Ўтемисов.
Шуни таъкидлаш керакки, соат 16:00 ҳолатига кўра, 8 029 286 фуқаро аллақачон овоз берган.
Марказий референдум комиссиясининг маълумотларига кўра, мамлакатда 12 461 796 сайловчи рўйхатга олинган. Қонунга кўра, бу сондан 1% кўпроқ бюллетенлар тайёрланган. Бу шуни англатадики, 12 586 414 та бюллетень бўлади. Бироқ, агар улар йиртилган ёки шикастланган бўлса, фуқароларга янги бюллетень берилмайди.
Агар фуқаро ҳеч ерда рўйхатдан ўтмаган бўлса, бунинг учун ҳам ечим кўзда тутилган. Мамлакат бўйлаб 220 та сайлов участкасида 1 кунга рўйхатдан ўтиш мумкин. Бу ҳолда, фуқаро рўйхатга киритилади ва унга овоз бериш учун бюллетень берилади.