Референдум: 8 миллиондан ортиқ фуқаро овоз берди
ASTANА. Кazinform – Референдум давомида овоз бериш ҳуқуқига эга фуқароларнинг 64,43 фоизи аллақачон ўз танловини амалга оширган. Бу ҳақда Марказий референдум комиссияси аъзоси Асел Жанабилова хабар берди.
Унинг сўзларига кўра, вилоятлар, республика аҳамиятидаги шаҳарлар ва пойтахт ҳудудий комиссиялари томонидан тақдим этилган маълумотларга биноан, соат 16:00 ҳолатига кўра, ҳудудлардаги фуқароларнинг сайловда иштироки қуйидагича бўлган:
1. Абай вилояти - 69,29%.
2. Ақмола вилояти - 71,33%.
3. Ақтўбе вилояти - 77,65%.
4. Алмати вилояти - 68,23%.
5. Атирау вилояти - 64,33%.
6. Ғарбий Қозоғистон вилояти - 60,61%.
7. Жамбил вилояти - 70,31%.
8. Жетису вилояти – 68.50%.
9. Қарағанди вилояти – 72.63%.
10. Қостанай вилояти – 70.96%.
11. Қизилўрда вилояти – 82.02%.
12. Манғистау вилояти – 68.19%.
13. Павлодар вилояти – 68.41%.
14. Шимолий Қозоғистон вилояти – 60.70%.
15. Туркистон вилояти – 72.39%.
16. Улитау вилояти – 66.50%.
17. Шарқий Қозоғистон вилояти – 78.98%.
18. Астана шаҳри – 47.76%.
19. Алмати шаҳри – 28.16%.
20. Чимкент шаҳри – 72.61%.
— Умуман олганда, соат 16:00 ҳолатига кўра, республиканинг 8 029 286 фуқароси бюллетень олди. Бу рўйхатга киритилган фуқароларнинг 64,43 фоизини ташкил этди. Астана вақти билан соат 16:00 да Вашингтон, Нью-Йорк ва Оттавада референдум бўйича сайлов участкалари очилди, — деди Асел Жанабилова.
Шуни таъкидлаш жоизки, соат 14:00 ҳолатига кўра, 6 471 378 фуқаро аллақачон овоз берган. Марказий референдум комиссиясининг маълумотларига кўра, мамлакатда 12 461 796 сайловчи рўйхатга олинган. Қонунга кўра, бу сондан 1% кўпроқ бюллетенлар тайёрланади. Бу шуни англатадики, 12 586 414 та бюллетень бўлади. Бироқ, агар улар йиртилган ёки шикастланган бўлса, фуқароларга янги бюллетень берилмайди.
Агар фуқаро ҳеч қаерда рўйхатдан ўтмаган бўлса, бунинг учун ҳам ечим кўзда тутилган. Мамлакат бўйлаб 220 та сайлов участкасида 1 кунга рўйхатдан ўтиш мумкин. Бу ҳолда, фуқаро рўйхатга киритилади ва унга овоз бериш учун бюллетень берилади.