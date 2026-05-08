    Яқин уч кунда Қозоғистоннинг учта мегаполисларда об-ҳаво қандай бўлади

    ASTANA. Kazinform - Қазгидромет келгуси дам олиш кунлари Қозоғистоннинг учта шаҳрида об-ҳаво ўзгарувчан бўлишини маълум қилди.

    Фото: Казгидромет

    Синоптикларнинг маълумотларига кўра, Астана, Алмати ва Чимкентда момақалдироқ бўлиб, ёмғир ва дўл ёғади.

    Астанада кейинги уч кун ичида ёғингарчилик бўлади. Якшанба куни ҳаво ҳарорати сезиларли даражада пасайиши кутилмоқда.

    8 майда кундузи ёмғир ёғади, момақалдироқ бўлиб, дўл ёғади. Шамол тезлиги 15-18 м/с га етади. Кундузи ҳаво ҳарорати +23+25°C гача бўлади. 9 майда об-ҳаво ўзгарувчан бўлади. Кундузи ҳаво ҳарорати +21+23°C гача бўлади. 10 майда эса ҳаво кескин совийди. Кундузи ҳарорат атиги +10+12°C гача бўлади. Шамол тезлиги 20 м/с гача кўтарилади.

    Алматида жума куни иссиқ бўлишига қарамай, дам олиш кунлари ёмғир ёға бошлайди. 8 майда ёғингарчилик бўлмайди, жуда иссиқ об-ҳаво сақланиб қолади. Кундузи термометр +31+33°C ни кўрсатади. 9 майда кундузи енгил ёмғир ва момақалдироқ бўлади. Ҳарорат +28+30°C гача етади. 10 майда эса ёмғир ёғади. Кундузи ҳаво ҳарорати +20+22°C гача тушади.

    Чимкентда дам олиш кунларининг биринчи куни иссиқ бўлади. Бироқ якшанба куни об-ҳаво салқин бўлади. 8 майда эса очиқ ҳаво сақланиб қолади. Кундузи ҳарорат +33+35°C гача кўтарилади. 9 майда эса кундузи озгина ёмғир ёғади ва шамол тезлиги 20 м/с га етади. Ҳарорат +28+30°C гача бўлади. 10 майда ёмғир ва момақалдироқ бўлиши мумкин. Кундузи ҳаво ҳарорати совиб, ҳаво ҳарорати +20+22°C гача пасаяди.

    Ляззат Сейданова
