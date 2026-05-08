Яқин уч кунда Қозоғистоннинг учта мегаполисларда об-ҳаво қандай бўлади
ASTANA. Kazinform - Қазгидромет келгуси дам олиш кунлари Қозоғистоннинг учта шаҳрида об-ҳаво ўзгарувчан бўлишини маълум қилди.
Синоптикларнинг маълумотларига кўра, Астана, Алмати ва Чимкентда момақалдироқ бўлиб, ёмғир ва дўл ёғади.
Астанада кейинги уч кун ичида ёғингарчилик бўлади. Якшанба куни ҳаво ҳарорати сезиларли даражада пасайиши кутилмоқда.
8 майда кундузи ёмғир ёғади, момақалдироқ бўлиб, дўл ёғади. Шамол тезлиги 15-18 м/с га етади. Кундузи ҳаво ҳарорати +23+25°C гача бўлади. 9 майда об-ҳаво ўзгарувчан бўлади. Кундузи ҳаво ҳарорати +21+23°C гача бўлади. 10 майда эса ҳаво кескин совийди. Кундузи ҳарорат атиги +10+12°C гача бўлади. Шамол тезлиги 20 м/с гача кўтарилади.
Алматида жума куни иссиқ бўлишига қарамай, дам олиш кунлари ёмғир ёға бошлайди. 8 майда ёғингарчилик бўлмайди, жуда иссиқ об-ҳаво сақланиб қолади. Кундузи термометр +31+33°C ни кўрсатади. 9 майда кундузи енгил ёмғир ва момақалдироқ бўлади. Ҳарорат +28+30°C гача етади. 10 майда эса ёмғир ёғади. Кундузи ҳаво ҳарорати +20+22°C гача тушади.
Чимкентда дам олиш кунларининг биринчи куни иссиқ бўлади. Бироқ якшанба куни об-ҳаво салқин бўлади. 8 майда эса очиқ ҳаво сақланиб қолади. Кундузи ҳарорат +33+35°C гача кўтарилади. 9 майда эса кундузи озгина ёмғир ёғади ва шамол тезлиги 20 м/с га етади. Ҳарорат +28+30°C гача бўлади. 10 майда ёмғир ва момақалдироқ бўлиши мумкин. Кундузи ҳаво ҳарорати совиб, ҳаво ҳарорати +20+22°C гача пасаяди.