Яқин уч кун ичида Қозоғистонда ёғингарчилик кутилмоқда
ASTANА. Кazinform – “Қазгидромет” РДК синоптиклари республика бўйича 9, 10 ва 11 сентябрь кунлари учун об-ҳаво прогнозини эълон қилди.
Республиканинг аксарият ҳудудларида яқин кунларда об-ҳаво ғарбий циклон ва у билан боғлиқ бўлган атмосфера фронтлари томонидан белгиланади.
Айрим ҳудудларда ёмғир ва момақалдироқ бўлиши кутилмоқда: шимолда, 9–10 сентябрда шимоли-ғарбда, 9 ва 11 сентябрда шарқда, 10–11 сентябрда республиканинг жануби-шарқида ва марказида ёмғир ва дўл ёғиши, кучли шамол бўлиши мумкин. Республиканинг кўплаб ҳудудларида шамол тезлиги кучаяди, шимоли-ғарб, шимол, шарқ ва марказда кечаси ва эрталаб туман тушиши мумкин. Мамлакат жанубида чанг бўронлари кутилмоқда.
Ҳарорат фонида пасайиш кутилмоқда:
- Ғарбда кечаси +5…+16°, кундузи +18…+25° илиқ;
- Шимоли-ғарбда кечаси +1-11°, тупроқ юзасида 2° совуқ, кундузи +8-16°, вилоят жанубида +23° илиқ;
- Шимолда кечаси +5-10°, кундузи +9-15°;
- Марказда кечаси +5-13°, кундузи +13-21°;
- Шарқда кечаси +3…+11°, кундузи +10…+20°;
- Жанубда кечаси +10…+20°, кундузи +23…+33°.
Мамлакатнинг жануби-ғарби ва жануби-шарқида ҳарорат фонида сезиларли ўзгаришлар кутилмайди.
Эслатиб ўтамиз, “Қазгидромет” РДК 8 сентябрь куни кутилаётган об-ҳаво ҳақида хабар берган эди.