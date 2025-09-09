OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:09, 09 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Яқин уч кун ичида Қозоғистонда ёғингарчилик кутилмоқда

    ASTANА. Кazinform – “Қазгидромет” РДК синоптиклари республика бўйича 9, 10 ва 11 сентябрь кунлари учун об-ҳаво прогнозини эълон қилди.

    об-ҳаво
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Республиканинг аксарият ҳудудларида яқин кунларда об-ҳаво ғарбий циклон ва у билан боғлиқ бўлган атмосфера фронтлари томонидан белгиланади.

    Айрим ҳудудларда ёмғир ва момақалдироқ бўлиши кутилмоқда: шимолда, 9–10 сентябрда шимоли-ғарбда, 9 ва 11 сентябрда шарқда, 10–11 сентябрда республиканинг жануби-шарқида ва марказида ёмғир ва дўл ёғиши, кучли шамол бўлиши мумкин. Республиканинг кўплаб ҳудудларида шамол тезлиги кучаяди, шимоли-ғарб, шимол, шарқ ва марказда кечаси ва эрталаб туман тушиши мумкин. Мамлакат жанубида чанг бўронлари кутилмоқда.

    Ҳарорат фонида пасайиш кутилмоқда:

    • Ғарбда кечаси +5…+16°, кундузи +18…+25° илиқ;
    • Шимоли-ғарбда кечаси +1-11°, тупроқ юзасида 2° совуқ, кундузи +8-16°, вилоят жанубида +23° илиқ;
    • Шимолда кечаси +5-10°, кундузи +9-15°;
    • Марказда кечаси +5-13°, кундузи +13-21°;
    • Шарқда кечаси +3…+11°, кундузи +10…+20°;
    • Жанубда кечаси +10…+20°, кундузи +23…+33°.

    Мамлакатнинг жануби-ғарби ва жануби-шарқида ҳарорат фонида сезиларли ўзгаришлар кутилмайди.

    Эслатиб ўтамиз, “Қазгидромет” РДК 8 сентябрь куни кутилаётган об-ҳаво ҳақида хабар берган эди.

    Теглар:
    Об-ҳаво Қазгидромет
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!