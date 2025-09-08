Момақалдироқ ва бўрон бўлади: Қозоғистонда 8 сентябрь куни кутилаётган об-ҳаво маълумоти
ASTANА. Кazinform - “Қазгидромет” РДК 8 сентябрь куни об-ҳавонинг ёмонлашиши туфайли республиканинг бир қатор ҳудудларида бўрон бўлиши ҳақида огоҳлантирди.
Прогнозга кўра, Туркистон вилояти шимолида чанг бўрони кутилмоқда. Эрталаб ва кундузи вилоятнинг шимоли, ғарби ва тоғли ҳудудларида ғарб ва шимоли-ғарбдан шамол эсади, тезлиги — 15-20 м/с. Ҳудудда фавқулодда ёнғин хавфи сақланиб қолмоқда. Чимкент шаҳрида 8 сентябрь куни ғарб ва шимоли-ғарбдан шамол эсади, кундузи тезлиги — 15-20 м/с. Фавқулодда ёнғин хавфи сақланиб қолмоқда. Туркистонда 8 сентябрь куни ғарб ва шимоли-ғарбдан шамол эсади, кундузи тезлиги — 15-20 м/с. Фавқулодда ёнғин хавфи сақланиб қолмоқда.
Улитау вилоятида момақалдироқ бўлиши, ҳудуднинг шарқи ва жанубида эса бўрон бўлишиади. Вилоятнинг шарқида, жанубида шимоли-ғарб ва ғарбдан 15-20 м/с тезликда шамол эсади. Вилоятнинг шимолида ва жанубида кучли ёнғин хавфи, вилоят маркази шарқида эса фавқулодда ёнғин хавфи сақланиб қолади. Жезқазған шаҳрида 8 сентябрь куни кундузи момақалдироқ бўлиб, фавқулодда ёнғин хавфи сақланиб қолади.
Қарағанди вилоятининг ғарби, шимоли, шарқида момақалдироқ ва бўрон бўлади. Кундузи вилоятнинг ғарби, шарқи, жанубида шимоли-ғарб ва ғарбдан шамол эсади, тезлиги —15-20 м/с. Вилоятнинг ғарби, шимоли, жанубида эса фавқулодда ёнғин хавфи сақланиб қолади. Қарағанди шаҳрида 8 сентябрь куни тушдан кейин момақалдироқ бўлади, об-ҳаво ёмонлашади.
Астана шаҳрида 8 сентябрь куни вақти-вақти билан дўл ёғиб, момақалдироқ ва бўрон бўлиши мумкин. Кундузи шимоли-шарқдан шамол эсади, тезлиги — 15-20 м/с. Ёнғин хавфи юқори.
Ақмола вилоятининг шимоли ва шарқида кучли ёмғир, дўл, бўрон, момақалдироқ бўлиши кутилмоқда. Кечаси ва эрталаб вилоят ғарбида туман тушиши мумкин. Вилоятнинг ғарби, шимоли ва шарқида шимоли-шарқдан шамол эсади, тезлиги — 15-20 м/с, кундузи баъзи жойларда 23 м/с гача кучайиши мумкин. Вилоят ғарби, жануби ва марказида ёнғин хавфи юқори. Кўкшетау шаҳрида 8 сентябрь куни кечаси ва эрталаб момақалдироқ бўлиб, ёмон об-ҳаво кузатилади.
Абай вилоятининг шимолида момақалдироқ бўлиши, ғарби, шимоли ва вилоят марказида дўл ёғиши, бўрон бўлиши кутилмоқда. Кундузи вилоятнинг ғарби, шимоли ва марказида жануби-шарқдан жануби-ғарбга ўтадиган шамол тезлиги — 15-20 м/с, кундузи баъзи жойларда 23-28 м/с гача кучайиши мумкин. Семей шаҳрида 8 сентябрь куни кундузи момақалдироқ бўлиб, эрталаб ва кундузи жануби-шарқдан жануби-ғарбга ўтиб шамол эсади, тезлиги — 15-20 м/с.
Шарқий Қозоғистон вилоятида момақалдироқ бўлиши мумкин, вилоятнинг шимоли ва шарқида дўл ёғиши, бўрон бўлиши, шимол ва шарқда кечаси ва эрталаб туман тушиши мумкин. Кундузи вилоятнинг ғарби, шимоли ва шарқида шарқ-жанубий ғарбга ўтиб, шамол эсади, тезлиги —15-20 м/с, кундузи баъзи жойларда 25 м/с гача кучайиши мумкин. Ҳудуднинг жанубида ёнғин хавфи юқори. Ўскемен шаҳрида кундузи момақалдироқ бўлиб, жануби-ғарбдан шамол эсади, тезлиги — 15-20 м/с.
Қизилўрда вилоятининг шимолида момақалдироқ бўлиши мумкин, кундузи вилоят маркази ва шарқида чанг бўрони кузатилади. Кундузи вилоят маркази ва шарқида ғарбдан, шимоли-ғарбдан эсаётган шамол тезлиги 15-20 м/с гача кучайиши мумкин. Фавқулодда ёнғин хавфи сақланиб қолади. Қизилўрда шаҳрида 8 сентябрь куни кундузи чанг бўрони бўлиб, ғарбдан, шимоли-ғарбдан 15-20 м/с тезликда шамол эсади. Фавқулодда ёнғин хавфи сақланиб қолади.
Атирау вилоятининг аксарият ҳудудларида фавқулодда ёнғин хавфи, ҳудуд ғарбида эса фавқулодда ёнғин хавфи сақланиб қолади. 8 сентябрь куни Атирау шаҳрида фавқулодда ёнғин хавфи сақланиб қолади.
Ақтўбе вилоятининг жануби ва шарқида момақалдироқ бўлади. Вилоятнинг шимоли ва шарқида шимоли-шарқдан 15-20 м/с тезликда шамол эсади. Ҳудуднинг ғарби ва шимоли-шарқида, жануби, шарқи ва марказида фавқулодда ёнғин хавфи сақланиб қолади.
Жетису вилоятининг шимоли, шарқи, маркази ва тоғли ҳудудларида момақалдироқ бўлиб, ғарбдан 15-20 м/с тезликда шамол эсади. Талдиқорған шаҳрида 8 сентябрь куни кундузи момақалдироқ бўлиб, об-ҳавони ёмонлашади.
Кечаси ва эрталаб Манғистау вилоятининг жанубида туман тушади. Ҳудудда фавқулодда ёнғин хавфи сақланиб қолмоқда. 8 сентябрь куни Ақтау шаҳрида фавқулодда ёнғин хавфи сақланиб қолмоқда.
Кечаси Павлодар вилоятининг ғарбида кучли ёмғир ёғиши, вилоятнинг ғарби, жануби ва шарқида момақалдироқ бўлиши, кундузи вилоятнинг жануби ва шарқида дўл ёғиши кутилмоқда. Вилоятнинг ғарби, жануби ва шарқида шимоли-шарқдан эсаётган шамол тезлиги 15-20 м/с гача кучайиши кутилмоқда. 8 сентябрь куни Павлодар шаҳрида момақалдироқ бўлади, об-ҳаво ёмонлашади.
Кечаси Қостанай вилоятининг жануби ва шарқида момақалдироқ бўлиши, кечаси ва эрталаб вилоятнинг ғарби ва шимолида туман тушиши мумкин. Вилоятнинг жануби ва шарқида шимоли-шарқдан эсаётган шамол тезлиги 15-20 м/с гача кучайиши кутилмоқда. Ҳудуднинг жануби-ғарбида фавқулодда ёнғин хавфи, ғарби, жануби-шарқи ва шимоли-шарқида эса ёнғин хавфи юқори.
Кундузи Алмати вилоятининг тоғли ҳудудларида момақалдироқ бўлиши кутилмоқда. Ғарбдан шамол эсади, кундузи вилоятнинг тоғли ҳудудларида 15-20 м/с тезликда шамол эсади.
Жамбил вилоятининг тоғли ҳудудларида момақалдироқ бўлиши мумкин. Кундузи вилоятнинг жануби-ғарби, шимоли-шарқида, кундузи тоғли ҳудудларида шимоли-ғарбдан шамол эсади. Ҳудудда фавқулодда ёнғин хавфи сақланиб қолмоқда. Тараз шаҳрида 8 сентябрь куни жануби-ғарбдан шамол эсади, кундузи 15-20 м/с тезликда шамол эсади. Фавқулодда ёнғин хавфи сақланиб қолмоқда.
Шимолий Қозоғистон вилоятининг жануби ва шарқида момақалдироқ бўлиши мумкин, кечаси ва эрталаб вилоятнинг ғарби ва шимолида туман тушиши мумкин. Вилоятнинг жануби ва шарқида шимоли-шарқдан эсаётган шамол 15-20 м/с тезликда эсади.