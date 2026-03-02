OZ
    Яқин уч кун ичида Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади

    ASTANA. Kazinform – “Қазгидромет” РДК 2026 йил 3-5 март кунлари учун об-ҳаво прогнозини эълон қилди, деб хабар беради Kazinform.

    погода, снег, қар, ауа райы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Шимоли-ғарбий циклон таъсирида ёғингарчилик, жумладан, ёмғир ва қор ёғиши, шунингдек, бўрон ва ер музлаши кутилмоқда.

    4 мартда мамлакат жануби ва жануби-шарқида кучли ёғингарчилик бўлиши, асосан ёмғир ёғиши кутилади.

    Синоптиклар кучли шамол эсиши, кечаси ва эрта тонгда туман тушиши ва бутун мамлакат бўйлаб ҳароратнинг аста-секин кўтарилишини башорат қилмоқдалар.

