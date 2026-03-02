18:27, 02 Март 2026 | GMT +5
Яқин уч кун ичида Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади
ASTANA. Kazinform – “Қазгидромет” РДК 2026 йил 3-5 март кунлари учун об-ҳаво прогнозини эълон қилди, деб хабар беради Kazinform.
Шимоли-ғарбий циклон таъсирида ёғингарчилик, жумладан, ёмғир ва қор ёғиши, шунингдек, бўрон ва ер музлаши кутилмоқда.
4 мартда мамлакат жануби ва жануби-шарқида кучли ёғингарчилик бўлиши, асосан ёмғир ёғиши кутилади.
Синоптиклар кучли шамол эсиши, кечаси ва эрта тонгда туман тушиши ва бутун мамлакат бўйлаб ҳароратнинг аста-секин кўтарилишини башорат қилмоқдалар.