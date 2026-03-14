Яқин Шарқ минтақасидан Қозоғистон фуқароларини эвакуация қилиш якунланди
ASTANА.Кazinform – Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги Яқин Шарқ минтақасидан Қозоғистон фуқароларини эвакуация қилиш якунланганини маълум қилди.
Жами бўлиб, Қозоғистон Республикасининг 10 275 фуқароси Қозоғистонга қайтарилди.
Қозоғистон фуқароларини эвакуация қилиш турли йўллар, жумладан, ҳаво ва қуруқлик йўллари орқали амалга оширилди.
Қозоғистон Республикасининг минтақадаги дипломатик ваколатхоналари хорижий давлатларнинг ваколатли органлари билан ўзаро алоқаларини жойида мувофиқлаштирди, ватандошлар билан доимий алоқада бўлди ва қозоғистонлик фуқароларга зарур ёрдам кўрсатди.
– Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги давлат органлари ва хорижий ҳамкорларга қозоғистонликларнинг ўз ватанларига хавфсиз қайтишини таъминлашда кўрсатган ёрдами учун миннатдорчилик билдиради, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Яқин Шарқдан Қозоғистонга 9 926 фуқаро эвакуация қилингани ҳақида хабар берган эдик.