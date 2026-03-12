Яқин Шарқдан Қозоғистонга 9 926 фуқаро эвакуация қилинди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон давлат органлари ва дипломатик ваколатхоналари ташкилоти доирасида Яқин Шарқ минтақасидан жами 9926 нафар Қозоғистон фуқароси ватанга қайтарилди.
Уч нафар Қозоғистон фуқароси Эрондан Туркманистон чегараси орқали қуруқлик йўли орқали эвакуация қилинди. Эвакуация бошланганидан бери Эрондан жами 69 нафар қозоғистонлик эвакуация қилинди.
Бундан ташқари, Исроилдан 68 нафар қозоғистонлик ватанга қайтарилди.
Қозоғистоннинг минтақадаги дипломатик ваколатхоналари маҳаллий даражада ишларни мувофиқлаштиришда, ватандошлар билан мунтазам алоқа ўрнатишда ва уларга зарур ёрдам кўрсатишда давом этмоқда. Ушбу чоралар қозоғистонлик фуқароларнинг хавфсизлигини таъминлашга қаратилган.
Эслатиб ўтамиз, илгари Яқин Шарқдаги вазият туфайли 4 мингдан ортиқ қозоғистонликларга ёрдам кўрсатилгани ҳақида хабар берган эдик.