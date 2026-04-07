08:38, 07 Апрель 2026 | GMT +5
Яқин кунларда Қозоғистонда ёмғир ёғиши кутилмоқда
ASTANA. Kazinform — Қазгидромет 7-9 апрель кунлари учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.
Қозоғистоннинг аксарият қисмида ёғингарчилик, шимолда ва шимоли-ғарбда ёғингарчилик (ёмғир, қор) кутилмоқда. Ғарбда ва жанубда вақти-вақти билан ёмғир ёғиши, шимолда эса кучли ёғингарчилик бўлиши мумкин.
Мамлакат бўйлаб кучли шамол эсиши, ғарбда ва жанубда дўл ва довуллар бўлиши мумкин.
Фақат шарқда ёғингарчиликсиз об-ҳаво сақланиб қолади. Кечаси ва эрталаб туман тушиши кутилмоқда.
Қозоғистоннинг шимолида ва шимоли-ғарбида ҳаво ҳарорати кундузи 3–15 даражагача пасаяди.