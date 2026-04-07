    08:38, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Яқин кунларда Қозоғистонда ёмғир ёғиши кутилмоқда

    ASTANA. Kazinform — Қазгидромет 7-9 апрель кунлари учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.

    дождь, ливень, лужа, погода, ауа райы, жанбыр, автомобиль, көлік
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Қозоғистоннинг аксарият қисмида ёғингарчилик, шимолда ва шимоли-ғарбда ёғингарчилик (ёмғир, қор) кутилмоқда. Ғарбда ва жанубда вақти-вақти билан ёмғир ёғиши, шимолда эса кучли ёғингарчилик бўлиши мумкин.

    Мамлакат бўйлаб кучли шамол эсиши, ғарбда ва жанубда дўл ва довуллар бўлиши мумкин.

    Фақат шарқда ёғингарчиликсиз об-ҳаво сақланиб қолади. Кечаси ва эрталаб туман тушиши кутилмоқда.

    Қозоғистоннинг шимолида ва шимоли-ғарбида ҳаво ҳарорати кундузи 3–15 даражагача пасаяди.

    Теглар:
    Об-ҳаво Қазгидромет Ёғингарчилик
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
