08:36, 12 Март 2026 | GMT +5
Яқин кунларда Қозоғистонда илиқ бўлиш кутилмоқда
ASTANA. Kazinform — Тақвимда баҳор кўрсатилишига қарамай, қиш қайтмаяпти.
Айниқса қишнинг совуқлари шимолий ва шарқий ҳудудлардаги аҳолига жиддий таъсир қилди — ёғингарчилик ва бўронлардан сўнг бу ҳудудлар совуқ антициклон таъсирида қолиб, ҳаво ҳарорати сезиларли даражада тушди.
Шунга қарамай, 12 мартдан бошлаб Қозоғистоннинг бутун ҳудудида ҳаво ҳарорати аста-секин кўтарила бошлайди.
Жанубий ҳудудларда 14 мартга келиб термометрлар +5…+10°С ни кўрсатади.