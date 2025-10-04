08:35, 04 Октябрь 2025 | GMT +5
Яқин кунларда Қозоғистонда ҳаво ҳарорати -13 даражагача пасаяди
ASTANA.Kazinform — Яқин кунларда Қозоғистон ҳудудининг катта қисми шимоли-ғарбий антициклон таъсирида бўлади, шу сабабли ёғингарчиликсиз очиқ об-ҳаво кузатилади.
Фақат республиканинг шимолида, шарқида ва жануби-шарқида ёмғир ва қор ёғиши кутилмоқда. Мамлакат бўйлаб кучли шамол эсади, туман тушади, шарқда ер музлаши кузатилади, жануби-ғарбий ва жанубий ҳудудларда чанг бўрони кузатилади.
Шимолий ҳудудларда ҳаво ҳарорати кечаси -3°С дан +5°С гача, кундузи 5-15°С даражагача кўтарилади. Шарқда тунги ҳарорат -3...-13°С гача пасайиши, кундузи эса +3...+11°С илиқдан -5...+5°С оралиғида пасайиши кутилмоқда.
Республиканинг жануби-шарқида кечаси 1–3°С совуқ бўлади. Қолган ҳудудларда ҳаво ҳароратида сезиларли ўзгаришлар бўлмайди.