    08:35, 04 Октябрь 2025 | GMT +5

    Яқин кунларда Қозоғистонда ҳаво ҳарорати -13 даражагача пасаяди

    ASTANA.Kazinform — Яқин кунларда Қозоғистон ҳудудининг катта қисми шимоли-ғарбий антициклон таъсирида бўлади, шу сабабли ёғингарчиликсиз очиқ об-ҳаво кузатилади.

    п
    Фото: freepik

    Фақат республиканинг шимолида, шарқида ва жануби-шарқида ёмғир ва қор ёғиши кутилмоқда. Мамлакат бўйлаб кучли шамол эсади, туман тушади, шарқда ер музлаши кузатилади, жануби-ғарбий ва жанубий ҳудудларда чанг бўрони кузатилади.

    Шимолий ҳудудларда ҳаво ҳарорати кечаси -3°С дан +5°С гача, кундузи 5-15°С даражагача кўтарилади. Шарқда тунги ҳарорат -3...-13°С гача пасайиши, кундузи эса +3...+11°С илиқдан -5...+5°С оралиғида пасайиши кутилмоқда.

    Республиканинг жануби-шарқида кечаси 1–3°С совуқ бўлади. Қолган ҳудудларда ҳаво ҳароратида сезиларли ўзгаришлар бўлмайди.

