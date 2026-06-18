KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Яқин кунларда Қозоғистонда ҳарорат 43 даражагача кўтарилади

    ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК Қозоғистонда 18-20 июнь кунлари учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.

    Погода, климат, лето, жара
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Келгуси кунлардаги об-ҳаво асосан атмосфера фронтал қисмларининг таъсиридан таъсирланади.

    Шу муносабат билан, Қозоғистоннинг аксарият қисмида об-ҳаво ўзгарувчан бўлади.

    Мамлакат шимолида, жанубида, жануби-шарқида ва марказида кучли ёмғир ёғиши кутилмоқда. Момақалдироқ ва кучли шамоллар бўлади.

    19-20 июнь кунлари мамлакат ғарбида ҳаво ҳарорати 40-43 даражагача кўтарилади ва иссиқ бўлади. Республиканинг қолган қисмида ҳаво ҳароратида кескин ўзгаришлар кутилмайди.

    Об-ҳаво Қазгидромет
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф