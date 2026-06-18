Яқин кунларда Қозоғистонда ҳарорат 43 даражагача кўтарилади
ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК Қозоғистонда 18-20 июнь кунлари учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.
Келгуси кунлардаги об-ҳаво асосан атмосфера фронтал қисмларининг таъсиридан таъсирланади.
Шу муносабат билан, Қозоғистоннинг аксарият қисмида об-ҳаво ўзгарувчан бўлади.
Мамлакат шимолида, жанубида, жануби-шарқида ва марказида кучли ёмғир ёғиши кутилмоқда. Момақалдироқ ва кучли шамоллар бўлади.
19-20 июнь кунлари мамлакат ғарбида ҳаво ҳарорати 40-43 даражагача кўтарилади ва иссиқ бўлади. Республиканинг қолган қисмида ҳаво ҳароратида кескин ўзгаришлар кутилмайди.