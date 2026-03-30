WТА рейтинги: Елена Рибакина ўз очколари жамғармасини тўлдира оладими
ASTANА. Кazinform – Аёллар теннис ассоциацияси (WТА) АҚШдаги Майами турниридан сўнг янгиланган рейтингини эълон қилди.
Майамида чемпион бўлган беларуслик Арина Соболенко 11 025 очко билан пешқадамлик қилмоқда.
Турнирнинг ярим финалига қадар етиб борган ва А. Соболенкога ютқазган қозоғистонлик Елена Рибакина ҳамон 8108 очко билан иккинчи ўринда мустаҳкам турибди.
Майами финалчиси, америкалик Кори Гауфф 7278 очко билан кучли учликни якунламоқда. У Польша вакили Ига Швентекни (7263 очко) тўртинчи ўринга туширди.
Энди Е. Рибакина учун қумли кортларда мавсумни муваффақиятли ўтказиш жуда муҳим бўлади. Шунда у рейтингда А. Соболенкога яқинлашиши мумкин.
Қозоғистонлик энг яхши теннисчи келгуси ой Штутгартда (Германия) бўлиб ўтадиган WТА 500 турнирида иштирок этади. Е. Рибакина 2024 йилда ушбу турнирда ажойиб натижа кўрсатди. Ўтган йили у Қозоғистон шарафини Билли Жин Кинг кубоги мусобақасида ҳимоя қилгани учун Штутгарт турниридан четлатилган эди. Шунинг учун, бу йил у очколар жамғармасини тўлдириши мумкин бўлади. 2025 йилда А. Соболенко Штутгартда финалга чиқди ва у ерда латвиялик Елена Остапенкога ютқазди.
Бу ҳафта Чарльстонда (АҚШ) бўлиб ўтадиган WТА 500 турнирида иштирок этадиган Юлия Путинцева 921 очко билан жаҳон рейтингида 75-ўриндан 72-ўринга кўтарилди.
Зарина Дияс 312-ўриндан 306-ўринга кўтарилди, ўтган ҳафта Ҳиндистондаги турнирнинг мутлақ ғолибига айланган Жибек Қуламбаева эса 419-ўриндан 422-ўринга тушиб кетди.
10-11 апрель кунлари Астанада Билли Жин Кинг кубоги мусобақаси доирасида бўлиб ўтадиган Қозоғистон ва Канада ўртасидаги ўйин учун миллий терма жамоага таклифнома олган Аружан Сағиндиқова 769-ўринда (+8), Соня Жиенбаева эса 1019-ўринда.
Қозоғистоннинг жуфтлик баҳсларидаги энг яхши ракеткаси Анна Данилина Майамидаги муваффақиятсизликдан сўнг 4-ўриндан 7-ўринга тушиб кетди.
Арина Соболенко WТА чемпионати жадвалида 3800 очко билан биринчи ўринда. Елена Рибакина 3483 очко билан иккинчи ўринга кўтарилди. Америкалик Жессика Пегула (2405) учинчи ўринда.
Эслатиб ўтамиз, Жибек Қуламбаева Ҳиндистондаги турнирнинг мутлақ чемпионига айланди.