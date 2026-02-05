Walmartнинг бозор капиталлашуви 1 триллион долларга етди
ASTANA. Kazinform – Walmartнинг бозор қиймати 1 триллион доллардан ошди ва бу уни Apple ва Microsoft каби технология гигантлари билан тенглаштирди, деб хабар беради The New York Times.
Сўнгги йилларда инвесторлар компаниянинг электрон тижоратдаги тез ўсишига, шунингдек, автоматлаштириш ва сунъий интеллектга ўтишига қизиқиш билдирдилар. Ўтган йили Walmart акциялари тахминан 28 фоизга ўсди, бу шу даврда тахминан 15 фоизга ўсган S&P 500 индексидан ошиб кетди.
Рақамли савдо бу ўсишнинг асосий омили бўлди.
Walmartнинг электрон тижорат бизнеси дўкондан олиб кетиш ва ўша куни етказиб беришни ўз ичига олади ва реклама компания учун тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. Ўтган чоракда Walmart электрон тижорат савдосининг 27 фоизга ва реклама даромадининг 53 фоизга ошганини хабар қилди. Бу ўсиш асосан компаниянинг ўн йил олдин онлайн харидорлар учун Amazon билан рақобатлашиш учун амалга оширган харидлари билан боғлиқ. 2016 йилда Walmart онлайн улгуржи савдо компанияси Jet.comни 3,3 миллиард долларга сотиб олди ва 2018 йилда Walmart Flipkart электрон тижорат компаниясининг назорат улушини сотиб олди.
Шунингдек Walmart ўзининг листингини Нью-Йорк фонд биржасидан кўплаб йирик технология компаниялари савдо қиладиган Nasdaq биржасига кўчириш орқали ўзини инвесторларга "технологияга қизиқувчи" компания сифатида тарғиб қилди.