Владимир Путин президентлик сайловларида 87,28 фоиз овоз олди – РФ МСК
Россиянинг амалдаги президенти Владимир Путин президентлик сайловларида 87,28 фоиз овоз олди. Пайшанба куни бўлиб ўтган йиғилишда овоз беришнинг якуний натижасини Россия Марказий сайлов комиссияси раиси Элла Памфилова маълум қилди, деб хабар беради Kazinform.
“Владимир Путинга 76 миллион 277 минг 708 киши овоз берди”, — деди Марказий сайлов комиссияси раҳбари Элла Памфилова.
Марказий сайлов комиссияси маълумотларига кўра, иккинчи ўринда Коммунистик партия фракциясидан Давлат Думаси депутати Николай Харитонов – 4,31 фоиз овозга, учинчи ўринда Россия Федерацияси Давлат Думаси вице-спикери, «Новые люди» партияси вакили Владислав Даванков 3,85 фоиз овозга ва ЛДПР партияси раҳбари Леонид Слуцкий 3,20% овозга эга бўлган.
Унинг қўшимча қилишича, Россиянинг замонавий тарихида бундай кўрсаткичлар ҳеч қачон бўлмаган.
Умуман олганда, Президент сайловида сайловчиларнинг 77,49 фоизи, яъни сайловда 87 миллион 576 минг 75 нафар сайловчи иштирок этган.