Вице-президентга қандай вазифалар юкланади
АSTANА. Kazinform – Конституциявий ислоҳотлар бўйича комиссиянинг иккинчи йиғилишида ҚР Адлия вазири Ерлан Сарсембаев вице-президентга қандай вазифалар юкланишини маълум қилди.
Унинг таъкидлашича, вице-президент ваколатли органнинг депутати бўлишга, бошқа ҳақ тўланадиган лавозимларни эгаллашга, тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланишга ва сиёсий партиялар аъзоси бўлишга ҳақли эмас. Вице-президент учун белгиланган чекловлар, жумладан партияга аъзо бўлмаслик, депутатлик мандатига ва бошқа ҳақ тўланадиган хизматларга тақиқ қўйиш мамлакатнинг Бош қомусида белгиланган талабларга ўхшашдир.
— Бундай талаблар мазкур лавозимнинг сиёсийлаштирилмаган ва профессионал хусусиятга эга бўлишига ёрдам беради, — деди вазир.
Ерлан Сарсембаевнинг таъкидлашича, вице-президент Давлат раҳбарининг топшириғи билан мамлакатнинг ташқи вакиллигини таъминлашга, асосий давлат институтлари билан ўзаро ҳамкорлик қилишга, шунингдек, фуқаролик жамияти, илмий, маданий ва экспертлик жамоатлари билан мулоқотни ривожлантиришга мажбур. Бу ваколатлар асосий хусусиятга эга бўлиб, зарурат туғилганда Президент томонидан аниқланиши мумкин.
Агар вице-президент Президентлик ваколатларини ўз зиммасига ола олмаса, у Қурултой раисига, агар у ҳам мумкин бўлмаса, Бош вазирга ўтади.
— Президентлик ваколатларини қабул қилган шахс мувофиқ равишда вице-президент, Қурултой раиси, Бош вазир лавозимларидан озод қилинади. Бу ҳолатда бўш давлат лавозимлари Конституцияда назарда тутилган тартибда алмаштирилади. Жамият учун бу ташқи ёки ички шароитлардан қатъи назар барқарорликни ва давлатнинг қонуний ва тизимли равишда ҳаракат қилишига тўлиқ ишончни англатади, — дея таъкидлади у.
Эслатиб ўтамиз, Президентга қандай лавозим эгаларини тайинлаш ҳуқуқи берилиши ҳақида ёзган эдик.