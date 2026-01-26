Конституциявий ислоҳот: Президентга қандай лавозим эгаларини тайинлаш ҳуқуқи берилади
АSTANА. Kazinform — Конституциявий ислоҳотлар бўйича комиссиянинг иккинчи йиғилишида Адлия вазири Ерлан Сарсембаев Президентга қандай лавозим эгаларини тайинлаш ҳуқуқи берилишини маълум қилди.
— Президент энг юқори лавозимли шахс сифатида давлатнинг фаолият кўрсатиши учун асосий масъулиятни ўз зиммасига олади. Шу муносабат билан, Конституцияда Президентнинг Қурултой розилиги билан, унинг депутатлари умумий сонидан кўпчилик овоз билан қуйидаги лавозимларга тайинлаш ҳуқуқини мустаҳкамлаш таклиф этилмоқда: Қозоғистон Республикасининг вице-президентини, Қозоғистон Республикасининг Бош вазирини, Конституциявий суднинг 10 та судьясини, Марказий сайлов комиссиясининг 6 та аъзосини, Олий аудиторлик палатасининг 8 та аъзосини, — деди вазир.
Унинг айтишича, бу ҳолда Президентга мазкур лавозимларни тайинлашга бир ёки бир неча марта розилик бермаслик ҳолатида Қурултойни тарқатиш ҳуқуқи берилади. Бу тузилма олдини олиш функциясини бажариб, сиёсий кучларни муросага интилишга ва масъулият билан ҳаракат қилишга рағбатлантиради.
— Умумий таклиф этилган модель Президент ва Қурултой ўртасида мувозанатни шакллантириб, Давлат раҳбарининг ташаббускор ролини депутатлар корпуси билан ҳал қилувчи овоз олиш орқали мувофиқлаштиради. Таклиф этилган ёндашув Давлат раҳбарининг тайинловларини фақат Қурултойнинг розилиги билан амалга оширишни кўзда тутиши асосий аҳамиятга эга эканини таъкидлаш жоиз. Бу қоидалар давлат тизимининг самарадорлигини оширишини шубҳасиз. Чунки тизим шахсларга эмас, давлат бошқаруви институтларининг сифатига боғлиқ, — деди Ерлан Сарсембаев.