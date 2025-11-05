Вируслар мутациясига антибиотиклардан нотўғри фойдаланиш сабаб бўлиши мумкин
ASTANА. Кazinform – Педиатр-инфекционист Раушан Нурболатқизи Jibek Joly телеканалининг «Бүгін live» дастурида мамлакатда ўткир респиратор вирусли инфекциялар (ЎРВИ) билан касалланганлар сонининг кўпайиши бўйича фикр билдирди.
Мутахассиснинг сўзларига кўра, вируслар вақт ўтиши билан ўзининг таркибий хусусиятларини ўзгартиради.
– Замонавий вирусларнинг мутацияси турли сабабларга кўра юзага келади. Масалан, касаллик пайтида антибиотиклар ёки фаол таъсирга эга дориларни нотўғри ишлатиш вируснинг мутациясига олиб келиши мумкин. Шунингдек, нотўғри даволаш натижасида вируснинг клиник кўриниши ўзгаради, — деди шифокор.
Раушан Нурболатқизининг сўзларига кўра, ҳар бир вируснинг ўзига хос ҳимоя қобиғи - капсуласи бор, шунинг учун ҳатто оддий вирус ҳам баъзан антивирал даволашга жавоб бермайди. Бу йил давомида учрайдиган барча вирусларга хос ҳодисадир.
– Вирусларнинг фаоллиги одатда кузда ортади. Шу муносабат билан биз ҳар йили 1 сентябрдан бошлаб вирусга қарши махсус эмлашларни ўтказамиз. 6 ойликдан ошган барча болалар ушбу вакцинани олишлари мумкин, — деди мутахассис.
Шифокор шунингдек, эмлашдан кейинги аломатларни тушунтирди.
— Эмлашдан кейин 5-7 кун давомида танада енгил аломатлар пайдо бўлиши мумкин. Бунинг сабаби, вакцинада мавжуд бўлган вирус заррачаси киритилгандан сўнг, иммун тизими антитаначаларни ишлаб чиқаради ва унга жавоб беради. Бу нормал ҳолатдир. Муҳими, вакцина олаётган одамда ўша пайтда вирусли ёки бошқа ўткир касаллик аломатлари бўлмаслиги керак. Шундагина вакцина зарарли бўлмайди. Бироқ, эмлашдан кейин умуман касал бўлмайсиз деган фикр нотўғри, вакцина фақат касалликнинг енгил кечишига ҳисса қўшади, - деб тушунтирди педиатр-инфекционист.
Мутахассис шунингдек, грипп ва ЎРВИ ўртасидаги фарқларга ҳам тўхталди.
— Гриппни ўз ичига олган ҳар қандай вирусли касаллик одатда иситма билан бошланади. Грипп вируси ЎРВИга қараганда оғирроқ. Иккаласида ҳам иситма бор, аммо грипп билан ҳарорат 40 даражага етиши мумкин. Бундан ташқари, грипп билан организм сустлашади, бўғимлар оғрийди ва умумий интоксикация белгилари аниқ кўринади, — деди шифокор.
Раушан Нурболатқизининг сўзларига кўра, касалликнинг олдини олишнинг энг самарали усули иммунитет тизимини мустаҳкамлашдир.
— Иммунитетни юқори даражада сақлаш учун йил давомида организм учун зарур бўлган витаминларни қабул қилиш керак, — дея хулоса қилди мутахассис.
