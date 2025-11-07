OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:15, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    VI Ислом бирдамлик ўйинлари: Давлат байроғини кўтариш маросими бўлиб ўтди

    ASTANА. Кazinform – Саудия Арабистонининг Ар-Риёд шаҳрида VI Ислом бирдамлик ўйинлари доирасида спортчилар лагерида Давлат байроғини кўтариш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда Спортни ривожлантириш дирекцияси хабар берди.

    байроқ кўтариш
    Фото: Спортни ривожлантириш дирекцияси

    Қозоғистонлик спортчиларнинг биринчи гуруҳи лагерга жойлашди ва уларнинг турар жойлари билан танишди.

    Ислом бирдамлик ўйинлари
    Фото: Спортни ривожлантириш дирекцияси

    Шуни таъкидлаш керакки, 7-21 ноябрь кунлари Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёдда бўлиб ўтадиган нуфузли мусобақада дунёнинг 57 мамлакатидан 3000 дан ортиқ спортчи иштирок этади.

    Ислом бирдамлик ўйинлари
    Фото: Спортни ривожлантириш дирекцияси

    98 нафар қозоғистонлик 15 спорт тури бўйича совринли ўринлар учун курашади.

    Ислом бирдамлик ўйинлари
    Фото: Спортни ривожлантириш дирекцияси

    Олти нафар қозоғистонлик курашчи Ар-Риёдда (Саудия Арабистони) бўлиб ўтадиган Ислом бирдамлик ўйинларида мамлакат шарафини ҳимоя қилади.

    Ислом бирдамлик ўйинлари
    Фото: Спортни ривожлантириш дирекцияси

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик курашчилар Ар-Риёдда бўлиб ўтадиган Ислом бирдамлик ўйинларида иштирок этадилар.

    Теглар:
    Саудия Арабистони Ислом бирдамлик ўйинлари Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!