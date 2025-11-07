VI Ислом бирдамлик ўйинлари: Давлат байроғини кўтариш маросими бўлиб ўтди
ASTANА. Кazinform – Саудия Арабистонининг Ар-Риёд шаҳрида VI Ислом бирдамлик ўйинлари доирасида спортчилар лагерида Давлат байроғини кўтариш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда Спортни ривожлантириш дирекцияси хабар берди.
Қозоғистонлик спортчиларнинг биринчи гуруҳи лагерга жойлашди ва уларнинг турар жойлари билан танишди.
Шуни таъкидлаш керакки, 7-21 ноябрь кунлари Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёдда бўлиб ўтадиган нуфузли мусобақада дунёнинг 57 мамлакатидан 3000 дан ортиқ спортчи иштирок этади.
98 нафар қозоғистонлик 15 спорт тури бўйича совринли ўринлар учун курашади.
Олти нафар қозоғистонлик курашчи Ар-Риёдда (Саудия Арабистони) бўлиб ўтадиган Ислом бирдамлик ўйинларида мамлакат шарафини ҳимоя қилади.
