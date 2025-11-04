12:08, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонлик курашчилар Ар-Риёдда бўлиб ўтадиган Ислом бирдамлик ўйинларида иштирок этадилар
ASTANА. Кazinform – Саудия Арабистонининг Ар-Риёд шаҳрида бўлиб ўтадиган Ислом бирдамлик ўйинларида мамлакат шарафини олти нафар қозоғистонлик курашчи ҳимоя қилади.
Мусобақа расман 7 ноябрь куни бошланади.
Эркин курашда Нурқожа Қайпанов эркаклар ўртасида 74 кг вазн тоифасида, Ризабек Айтмуқан эса 97 кг вазн тоифасида иштирок этади.
Юнон-рум курашида Ислом Евлоев 87 кг вазн тоифасида иштирок этади.
Аёллар курашида Зейнеп Баянова (53 кг), Ирина Казюлина (68 кг) ва Элмира Сиздиқова (76 кг) иштирок этади.
