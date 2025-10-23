16:51, 23 Октябрь 2025 | GMT +5
Юсуф Мациев кураш бўйича ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида кумуш медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонлик юнон-рум курашчиси Юсуф Мациев Сербиянинг Нови Сад шаҳрида ўтказилган кураш бўйича ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида иккинчи ўринни эгаллади, дея хабар беради Kazinform Миллий олимпия қўмитасига таяниб.
Мациев 97 килограмм вазн тоифасида финалга чиқди. У ҳал қилувчи баҳсда украиналик Егор Якушенкога қарши чиқди.
Учрашувда у 6:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
Энди терма жамоа ҳисобида иккита медаль бор. Бунгача Мерей Маулетханов (72 кг) учинчи ўринни эгаллаган эди.