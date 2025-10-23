OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:51, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Юсуф Мациев кураш бўйича ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида кумуш медални қўлга киритди

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистонлик юнон-рум курашчиси Юсуф Мациев Сербиянинг Нови Сад шаҳрида ўтказилган кураш бўйича ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида иккинчи ўринни эгаллади, дея хабар беради Kazinform Миллий олимпия қўмитасига таяниб.

    п
    Фото: НОК

    Мациев 97 килограмм вазн тоифасида финалга чиқди. У ҳал қилувчи баҳсда украиналик Егор Якушенкога қарши чиқди.

    Учрашувда у 6:1 ҳисобида ғалаба қозонди.

    п
    Фото: НОК

    Энди терма жамоа ҳисобида иккита медаль бор. Бунгача Мерей Маулетханов (72 кг) учинчи ўринни эгаллаган эди.

    Теглар:
    кураш Жаҳон чемпионати Спорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!