13:48, 11 Феврал 2023 | GMT +6
Венгриядаги турнирда 6 нафар қозоғистонлик боксчи финалга чиқди
DEBRECEN. Кazinform – Қозоғистондан олти нафар боксчи Дебреценда (Венгрия) Иштван Бочкаи хотирасига бағишланган халқаро турнирнинг финал босқичида иштирок этади, дея хабар беради Кazinform Sports.kzга таяниб.
Ушбу баҳсда олтин медал учун Темиртас Жусипов (48 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тўлтаев (60 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Аятолла Такижанов (75 кг) ва Айбек Оралбай (92 кг) кураш олиб боради.
Темиртас Жусипов қирғизистонлик Асилбек Аманкулулига, Серик Темиржанов бельгиялик Василе Устуройга, Саматали Тўлтаев австралиялик Фред Дзивага, Дулат Бекбауов украиналик боксчи Ярослав Михалушкога, Аятолла Такижанов Украинанинг яна бир вакили Иван Папакинга қарши жанг қилади. Айбек Оралбайнинг рақиби инглиз боксчиси Патрик Браун бўлади.
Фото: sports.kz