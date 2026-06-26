Венесуэладаги зилзила қурбонлари сони 235 нафарга етди
ASTANA. Kazinform - Венесуэла Соғлиқни сақлаш вазири Карлос Альварадо давлат телевидениесига берган интервьюсида мамлакатда содир бўлган зилзила оқибатида ҳалок бўлганлар сони 235 нафарга етганини маълум қилди, деб хабар берди Kazinform агентлиги VTV телеканалига таяниб.
24 июнда магнитудаси 7,2 ва 7,5 бўлган иккита кучли зилзиладан сўнг ҳалок бўлганлар сони 235 нафарга, жабрланганлар сони эса 4 300 нафарга етди.
Энг оғир вазият Ла-Гуайра штатида кузатилмоқда. У ерда ўнлаб бинолар қулаб тушган. Венесуэла Президенти вазифасини бажарувчи Делси Родригес ушбу ҳудудни табиий офат зонаси деб эълон қилди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Венесуэла Президенти вазифасини бажарувчи Делси Родригес номига ҳамдардлик телеграммасини йўллагани ҳақида хабар бергандик.