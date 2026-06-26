Қасим-Жомарт Тоқаев Делси Родригесга ҳамдардлик билдирди
ASTANA. Kazinform - Давлат раҳбари Венесуэла Президенти вазифасини бажарувчи Делси Родригес номига ҳамдардлик телеграммасини йўллади.
Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Венесуэлада содир бўлган вайронкор зилзила оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлгани ва жабрлангани муносабати билан Делси Родригесга чуқур ҳамдардлик изҳор этди.
“Ушбу оғир дамларда қайғуларингизга шерик бўламан ва Сизга, яқинларини йўқотган оилаларга, шунингдек, дўстона Венесуэла халқига ҳамдардлик билдираман. Табиий офатда ҳалок бўлганларнинг қариндошларига сабр-тоқат ва пўлатдек мустаҳкам бўлишларини, жароҳат олган фуқароларга эса тезроқ соғайиб, оилалари бағрига эсон-омон қайтишларини тилайман, - дейилади телеграммада.