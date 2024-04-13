10:40, 13 Апрел 2024 | GMT +6
Велоспортчи Алексей Луценко Италия кўп кунлигида ғолиб чиқди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонлик велоспортчи Алексей Луценко Италияда бўлиб ўтган «Джиро д'Абруццо» кўп кунлик пойгасида ғолиб бўлди, дея хабар беради Kazinform Қозоғистон Республикаси Миллий олимпия қўмитасига таяниб.
Якуний босқичда Луценко учинчи натижани кўрсатди. Биринчи ўринни Павел Сиваков (UAE Team Emirates) эгаллади. Иккинчи ўрин Жорж Беннетга насиб этди (Israel - Premier Tech).
Умумий таснифда А. Луценко пойгани ғолиб сифатида якунлаб, пешқадамликни сақлаб қолди. Натижада Сиваков иккинчи, Беннет эса учинчи бўлди.
Аввалроқ Луценко қироллик босқичида ғолиб чиққанди.