V Миллий қурултойнинг биринчи кунида 200 дан ортиқ таклифлар билдирилди
QYZYLORDA. Kazinform – Давлат маслаҳатчиси Ерлан Қарин Қизилўрда шаҳрида бўлиб ўтаётган V Миллий қурултойнинг биринчи кунида 200 дан ортиқ таклифлар билдирилганини маълум қилди.
Ерлан Қарин кеча бу йилги қурултойнинг 4 та секцияси ўз йиғилишларини ўтказганини таъкидлади. Бу доирасида қурултойнинг 70 га яқин аъзоси сўзга чиқди ва 200 дан ортиқ таклифлар билдирилди.
Унинг сўзларига кўра, ўтган йили Бурабайда бўлиб ўтган қурултой минтақалар ривожланишига туртки берди.
“Ўтган йили минтақаларни ривожлантириш бўйича бир қатор ташаббуслар амалга оширилди. Қозоғистон Республикасининг Минтақавий ривожланиш концепцияси қабул қилинди. Ҳужжатнинг асосий вазифаси - аҳолини тенг асосда асосий инфратузилма билан таъминлашдир. Минтақалардаги асосий маданий ва сайёҳлик тадбирлари рўйхати тузилди. Буларнинг барчаси бир йил ичида амалга оширилган ишларнинг фақат бир қисми. Умуман олганда, Бурабайда билдирилган ташаббуслар ва таклифлар асосида тизимли ишлар олиб борилди. Уларни самарали амалга ошириш учун қурултой аъзолари секцияларда ва ишчи йиғилишларда турли муҳокамалар ўтказдилар”, - деди Давлат маслаҳатчиси.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ бугун Қизилўрдада Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев иштирокида Миллий қурултойнинг бешинчи йиғилиши бошлангани ҳақида хабар берган эдик.
Аввалроқ, Қизилўрдада ўтказилаётган V Миллий қурултойда Давлат маслаҳатчиси Ерлан Қарин Бурабайдаги қурултойнинг асосий натижаларига тўхталиб ўтгани ҳақида ёзган эдик.