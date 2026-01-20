OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    12:00, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Ерлан Қарин: Бурабайдаги қурултой натижасида 6 та қонун қабул қилиниб, 10 та қонун лойиҳаси устида иш бошланди

    QYZYLORDА. Kazinform – Қизилўрдада ўтказилаётган V Миллий қурултойда Давлат маслаҳатчиси Ерлан Қарин Бурабайдаги қурултойнинг асосий натижаларига тўхталиб ўтди.

    Ерлан Қарин
    Фото: Ақорда

    — Қурултойнинг Бурабайдаги тўртинчи йиғилишида кейин Давлат раҳбарининг топшириғини бажариш мақсадида 53 банддан иборат махсус режа тасдиқланди. Ушбу режага мувофиқ, бир нечта йўналишда ишлар олиб борилди. Биринчидан, қурултой ташаббусларини амалга ошириш давомида Парламент депутатларининг қўллаб-қувватлаши билан ўтган йили 6 та қонун қабул қилинди, — деди у.

    Давлат маслаҳатчиси бу қонунлар болаларнинг хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуққа зид келадиган контент тарқалишини чеклаш, хусусий объектларга ном беришни тизимлаштириш, жамоат жойларда юзни ёпадиган кийимларга тақиқ қўйиш, археология соҳасини тартибга солиш йўналишларини қамраб олганини эслатиб ўтди.

    — Бундан ташқари, шу вақт ичида яна 10 та қонун лойиҳаси устида иш бошланди, — деди Ерлан Қарин.

    Эслатиб ўтамиз, Қизилўрдада Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг иштирокида Миллий қурултойнинг бешинчи йиғилиши бошланганини ёзган эдик.

    Теглар:
    Миллий қурултой Қонун лойихаси Қонун Давлат маслаҳатчиси
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!