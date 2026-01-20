Ерлан Қарин: Бурабайдаги қурултой натижасида 6 та қонун қабул қилиниб, 10 та қонун лойиҳаси устида иш бошланди
QYZYLORDА. Kazinform – Қизилўрдада ўтказилаётган V Миллий қурултойда Давлат маслаҳатчиси Ерлан Қарин Бурабайдаги қурултойнинг асосий натижаларига тўхталиб ўтди.
— Қурултойнинг Бурабайдаги тўртинчи йиғилишида кейин Давлат раҳбарининг топшириғини бажариш мақсадида 53 банддан иборат махсус режа тасдиқланди. Ушбу режага мувофиқ, бир нечта йўналишда ишлар олиб борилди. Биринчидан, қурултой ташаббусларини амалга ошириш давомида Парламент депутатларининг қўллаб-қувватлаши билан ўтган йили 6 та қонун қабул қилинди, — деди у.
Давлат маслаҳатчиси бу қонунлар болаларнинг хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуққа зид келадиган контент тарқалишини чеклаш, хусусий объектларга ном беришни тизимлаштириш, жамоат жойларда юзни ёпадиган кийимларга тақиқ қўйиш, археология соҳасини тартибга солиш йўналишларини қамраб олганини эслатиб ўтди.
— Бундан ташқари, шу вақт ичида яна 10 та қонун лойиҳаси устида иш бошланди, — деди Ерлан Қарин.
Эслатиб ўтамиз, Қизилўрдада Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг иштирокида Миллий қурултойнинг бешинчи йиғилиши бошланганини ёзган эдик.