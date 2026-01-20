Давлат раҳбари иштирокида Миллий қурултойнинг йиғилиши бошланди
АSTANА. Kazinform – Бугун Қизилўрдада Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев иштирокида Миллий қурултойнинг бешинчи йиғилиши бошланди.
Қурултойда муҳокамага машҳур давлат ва жамият арбоблари, сиёсий партиялар, нодавлат сектор, бизнес-ҳамжамиятлар, экспертлар ҳамжамияти ва вилоятларнинг жамоат кенгашлари вакиллари келди.
Кеча Астанада Парламент ислоҳоти бўйича ишчи гуруҳнинг йиғилишида Президент Қасим-Жомарт Тоқаев институционал асосни чуқур янгилаш ва қонун чиқарувчи ҳокимият тармоғини тизимли равишда қайта форматлаш зарурлигини айтди.
— Эртага Миллий қурултой йиғилишида мен мамлакатимизнинг тақдирига доир бу масала бўйича аниқ фикрларимни айтаман. Аниқроғи, мамлакатимизнинг сифат жиҳатидан мутлақо янги сиёсий қиёфаси шаклланмоқда. Парламент ислоҳотини амалга ошириш учун Конституциянинг бир неча бўлимларини қайта кўриб чиқиш керак бўлади. Шунинг учун Асосий қонунимизга шу вақтгача киритилган ўзгаришларни ҳисобга олсак, Ишчи гуруҳ таклиф этаётган тузатишлар лойиҳаси ҳақиқий янги Конституция ҳақида гапириш имконини беради, — деди Давлат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, аввал хабар қилинганидек, 19 январь куни қурултой аъзолари «Ижтимоий-маданий ривожланиш», «Таълим ва фан», «Фуқаролик жамияти», «Иқтисодий ривожланиш» секцияларида иштирок этиб, ушбу соҳаларда йиғилиб қолган, тизимли ечимини топиши керак бўлган масалаларни муҳокама қилдилар.
Шунингдек, қурултойнинг аввалги ишчи йиғилишларида айтилган таклифлар ҳам қайта кўриб чиқилди.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил 14 мартда Бурабайда Миллий қурултойнинг IV йиғилиши бўлиб ўтди.