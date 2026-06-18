Ўзбекистоннинг тарихий ўйини: Тошкент мухлислари терма жамоани қандай қўллаб-қувватламоқда
TASHKENT. Kazinform — Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги илк учрашуви бошланди. Колумбияга қарши майдонга тушган қўшни мамлакат терма жамоасини қўллаб-қувватлаш учун мамлакатнинг турли ҳудудларида ташкил этилган матч томоша майдонларига минглаб мухлислар йиғилди.
Шу муносабат билан Kazinform агентлигининг Тошкентдаги мухбири ҳам маҳаллий аҳоли билан бирга ўзбек футболчиларининг ўйинини кузатиб, спортчиларни қўллаб-қувватлаш учун келган мухлислар билан суҳбатлашди.
Тошкент шаҳрида ўйинни жонли намойиш қилиш учун махсус ташкил этилган 13 та майдон фаолият кўрсатмоқда. Уларнинг энг йириги — «Бунёдкор» стадиони. Ҳозирда у ерда қарийб 10 минг нафар мухлис ўзбек футболчиларининг ўйинини томоша қилиб, уларни қўллаб-қувватламоқда.
Мухлислар учун яна бир йирик майдон Ғалаба боғида жойлашган. Бу ерга маҳаллий аҳоли билан бир қаторда хорижий сайёҳлар ҳам ташриф буюрган.
Одамлар кундалик ташвишларни бир лаҳзага унутиб, учрашувни катта қизиқиш билан кузатмоқда. Қолаверса, бугун барча давлат идоралари ходимлари ишни одатдагидан кечроқ бошлади. Кеча мамлакат Президенти Шавкат Мирзиёев тарихий воқеага гувоҳ бўлишни истаган фуқаролар учун иш кунини соат 9:00 да эмас, балки 10:00 да бошлашга рухсат берган эди.
Ғалаба боғида тўпланган мухлисларнинг юзида самимий қувонч ва фахр туйғуси намоён бўлиб турибди. Терма жамоа дарвозаси томон йўналтирилган ҳар бир зарба пайтида мухлислар жим бўлиб қолади, хавфли вазият бартараф этилгач эса Тошкент кўчалари карнай-сурнай садолари билан тўлади.
Мухлислар ўйинни томоша қилиш билан бирга, қисқа танаффуслардан фойдаланиб, оммавий ахборот воситалари вакилларига ҳам интервью бермоқда. Жамшид Установнинг таъкидлашича, Ўзбекистон терма жамоасининг илк бор жаҳон чемпионатида иштирок этаётгани тарихий ютуқ ҳисобланади.
“Мамлакатимиз спортчилари энг юқори натижага эришди. Улар илк бор Жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда. Биз миллий терма жамоанинг мухлислари сифатида уларга ғалаба тилаймиз. Ҳар бир хавфли ҳужум — ҳис-туйғуларга бой лаҳзадир. Мен юртимиз спортчилари билан фахрланаман, улар ёшлар учун ҳақиқий ўрнак”, — деди мухлис.
Ўйинни томоша қилаётган Шухрат Олимовнинг таъкидлашича, ўзбек футболчилари мамлакат шаънини ҳамма нарсадан устун қўйиб, муносиб ўйин кўрсатмоқда. Унинг сўзларига кўра, ҳар бир спортчининг кўзидаги иштиёқ ва қалбидаги ғалабага интилиш экран орқали ҳам сезилиб турибди.
“Бугун дўстларимиз билан бирга Ғалаба боғига келиб, ўйинни томоша қиляпмиз. Кайфиятимиз кўтаринки, бироқ ичимизда ҳаяжон ҳам бор. Албатта, Ўзбекистон терма жамоасининг ғалаба қозонишини истаймиз. Улар мамлакатимизнинг ғурури. Бунинг учун спортчиларда етарли ирода ва матонат борлигига ишонаман”, — деди у.
Кузатишимизча, мухлислар майдонидаги кайфият ҳам турлича. Айримлар қувончдан кўз ёшларини тўкса, бошқалар давлат байроғини баланд кўтариб, қўшиқ куйламоқда. Йиғилганлар бир-бирини танимаса ҳам, ўзбек футболчиларининг ҳар бир ҳужуми вақтида қўл бериб кўришиб, қучоқлашиб, елкаларига қоқиб, самимий ҳис-туйғуларини баҳам кўришмоқда.
Ҳозирча ўйин ҳисоби — 0:1. Колумбия терма жамоаси ҳисобида 1 та гол бор.
Эслатиб ўтамиз, жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг иккинчи турида Ўзбекистон терма жамоаси Португалия билан баҳс олиб боради. Учрашув 23 июнь куни АҚШнинг Хьюстон шаҳридаги «NRG» стадионида бўлиб ўтади. Ўйин Астана вақти билан соат 22:00 да бошланади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистон футбол бўйича жаҳон чемпионатига бағишланган коллекцион тангалар чиқариши ҳақида хабар берилган эди.