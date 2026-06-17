Ўзбекистон жаҳон чемпионати муносабати билан коллекцион тангалар чиқаради
TASHKENT. Kazinform - 18 июндан бошлаб Ўзбекистон Марказий банки мамлакат миллий терма жамоасининг футбол бўйича жаҳон чемпионатида илк бор иштирок этиши шарафига бағишланган хотиравий олтин ва кумуш тангаларни муомалага чиқаради, деб хабар беради Kazinform агентлиги.
999,9 пробали олтин ва кумуш тангаларнинг аверс қисмида Ўзбекистон футбол ассоциациясининг логотипи, классик футбол тўпи ҳамда «Тарихий зафар. Ўзбекистон футболи жаҳон чемпионатида - 2026» деган ёзув жойлаштирилган.
Реверс қисмида эса миллий терма жамоанинг рамзи бўлган бўри тасвири акс эттирилган. Терма жамоа мухлислар орасида «Оқ бўрилар» номи билан машҳур.
Тангалар чекланган тиражда чиқарилган: 100 дона олтин ва 1000 дона кумуш танга. Улар мамлакат бўйлаб тижорат банкларининг 690 та бўлими орқали сотувга чиқарилади.
Эслатиб ўтамиз, жорий йил футбол бўйича жаҳон чемпионатида тўртта терма жамоа — Иордания, Кабо-Верде, Кюрасао ва Ўзбекистон илк бор иштирок этмоқда.