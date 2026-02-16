12:09, 16 Февраль 2026 | GMT +5
Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида ҳунармандлар сони кўп
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган ҳунармандлар сони 22 117 тани ташкил этган.
Ҳудудлар кесимида ҳунармандлар сони қуйидагича:
- Тошкент шаҳрида – 2 906 та;
- Фарғона вилоятида – 2 564 та;
- Самарқанд вилоятида – 2 090 та;
- Андижон вилоятида – 2 088 та;
- Наманган вилоятида – 1 990 та;
- Хоразм вилоятида – 1 977 та;
- Тoшкент вилоятида – 1 791 та;
- Қашқадарё вилоятида – 1 496 та;
- Бухoрo вилоятида – 1 474 та;
- Жиззах вилоятида– 1 033 та;
- Қорақалпоғистон Республикаси – 951 та;
- Сурхондарё вилоятида – 845 та;
- Сирдарё вилоятида – 465 та;
- Навоий вилоятида – 447 та.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига Ўзбекистонда 415,2 мингта тижорат ташкилотлари фаолият юритмоқда.