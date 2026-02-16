OZ
    12:09, 16 Февраль 2026 | GMT +5

    Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида ҳунармандлар сони кўп

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган ҳунармандлар сони 22 117 тани ташкил этган.

    ҳунармандлар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ҳудудлар кесимида ҳунармандлар сони қуйидагича:

    • Тошкент шаҳрида – 2 906 та;
    • Фарғона вилоятида – 2 564 та;
    • Самарқанд вилоятида – 2 090 та;
    • Андижон вилоятида – 2 088 та;
    • Наманган вилоятида – 1 990 та;
    • Хоразм вилоятида – 1 977 та;
    • Тoшкент вилоятида – 1 791 та;
    • Қашқадарё вилоятида – 1 496 та;
    • Бухoрo вилоятида – 1 474 та;
    • Жиззах вилоятида– 1 033 та;
    • Қорақалпоғистон Республикаси – 951 та;
    • Сурхондарё вилоятида – 845 та;
    • Сирдарё вилоятида – 465 та;
    • Навоий вилоятида – 447 та.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига Ўзбекистонда 415,2 мингта тижорат ташкилотлари фаолият юритмоқда.

