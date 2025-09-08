OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:09, 08 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида энг кўп тухум олинган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларга кўра, 2025 йилнинг январь–июнь ойларида Ўзбекистондаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 4 млрд дона тухум олинган.

    тухум
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 8,2 % га ўсган.

    Ҳудудлар кесимида олинган тухум ҳажми:

    • Тошкент вилояти – 709,5 млн дона
    • Самарқанд вилояти – 596,3 млн дона
    • Наманган вилояти – 330,9 млн дона
    • Фарғона вилояти – 324,9 млн дона
    • Андижон вилояти – 314 млн дона
    • Сурхондарё вилояти – 296,1 млн дона
    • Қашқадарё вилояти – 255,4 млн дона
    • Хоразм вилояти – 253,3 млн дона
    • Бухоро вилояти – 249,9 млн дона
    • Навоий вилояти – 215,5 млн дона
    • Қорақалпоғистон Респ. – 200,4 млн дона
    • Жиззах вилояти – 183,6 млн дона
    • Сирдарё вилояти – 92,6 млн дона

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистоннинг қайси вилоятида энг кўп балиқ овланганлиги ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Тухум Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!