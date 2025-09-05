OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    15:10, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистоннинг қайси вилоятида энг кўп балиқ овланган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–июнь ойларида Ўзбекистондаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 53,2 минг тонна балиқ овланган.

    балиқ
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 9,4 % га ўсган.

    2025 йилнинг январь–июнь ойларида Хоразм вилоятида 9,4 минг тонна балиқ овланган. Бу кўрсаткич республика бўйича энг юқори улушга эга бўлиб, жами овланган балиқларнинг 17,7 % ни ташкил этган.

    Ҳудудлар кесимида овланган балиқ ҳажми:

    •  Хоразм вилояти – 9,4 минг тонна
    •  Тошкент вилояти – 5,4 минг тонна
    •  Жиззах вилояти – 5,2 минг тонна
    •  Андижон вилояти – 4,9 минг тонна
    •  Қорақалпоғистон Респ. – 4,6 минг тонна
    •  Сирдарё вилояти – 4,6 минг тонна
    •  Навоий вилояти – 4 минг тонна
    •  Фарғона вилояти – 3,8 минг тонна
    •  Самарқанд вилояти – 3 минг тонна
    •  Наманган вилояти – 3 минг тонна
    •  Бухоро вилояти – 2,4 минг тонна
    •  Сурхондарё вилояти – 1,8 минг тонна
    •  Қашқадарё вилояти – 1,1 минг тонна

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда август ойида истеъмол секторидаги товарлар ва хизматлар нархлари ўртача 0,4 % га ошди.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!