15:10, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистоннинг қайси вилоятида энг кўп балиқ овланган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–июнь ойларида Ўзбекистондаги барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 53,2 минг тонна балиқ овланган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 9,4 % га ўсган.
2025 йилнинг январь–июнь ойларида Хоразм вилоятида 9,4 минг тонна балиқ овланган. Бу кўрсаткич республика бўйича энг юқори улушга эга бўлиб, жами овланган балиқларнинг 17,7 % ни ташкил этган.
Ҳудудлар кесимида овланган балиқ ҳажми:
- Хоразм вилояти – 9,4 минг тонна
- Тошкент вилояти – 5,4 минг тонна
- Жиззах вилояти – 5,2 минг тонна
- Андижон вилояти – 4,9 минг тонна
- Қорақалпоғистон Респ. – 4,6 минг тонна
- Сирдарё вилояти – 4,6 минг тонна
- Навоий вилояти – 4 минг тонна
- Фарғона вилояти – 3,8 минг тонна
- Самарқанд вилояти – 3 минг тонна
- Наманган вилояти – 3 минг тонна
- Бухоро вилояти – 2,4 минг тонна
- Сурхондарё вилояти – 1,8 минг тонна
- Қашқадарё вилояти – 1,1 минг тонна
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда август ойида истеъмол секторидаги товарлар ва хизматлар нархлари ўртача 0,4 % га ошди.