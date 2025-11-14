17:20, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида деҳқон хўжаликлари сони кўп
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган дехқон хўжаликлари сони 422 309 тани ташкил этган.
Ҳудудлар кесимида деҳқон хўжаликлари сони қуйидагича:
- Андижон вилоятида – 68 103 та;
- Самарқанд вилоятида – 50 693 та;
- Хоразм вилоятида – 44 353 та;
- Фарғона вилоятида – 42 823 та;
- Наманган вилоятида – 39 739 та;
- Қашқадарё вилоятида – 34 353 та;
- Бухoрo вилоятида – 29 815 та;
- Сурхондарё вилоятида – 28 675 та;
- Тoшкент вилоятида – 23 780 та;
- Жиззах вилоятида – 20 630 та;
- Қорақалпоғистон Республикаси – 14 478 та;
- Сирдарё вилоятида – 13 370 та;
- Навоий вилоятида – 11 457 та;
- Тошкент шаҳрида 40 та.
Эслатиб ўтамиз, Хорижий корхоналар Ўзбекистонинг қайси ҳудудида кўпроқ жойлашгани ҳақида хабар берган эди.