    17:20, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистоннинг қайси ҳудудида деҳқон хўжаликлари сони кўп

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган дехқон хўжаликлари сони 422 309 тани ташкил этган.

    қишлоқ хўжалиги
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ҳудудлар кесимида деҳқон хўжаликлари сони қуйидагича:

    • Андижон вилоятида – 68 103 та;
    • Самарқанд вилоятида – 50 693 та;
    • Хоразм вилоятида – 44 353 та;
    • Фарғона вилоятида – 42 823 та;
    • Наманган вилоятида – 39 739 та;
    • Қашқадарё вилоятида – 34 353 та;
    • Бухoрo вилоятида – 29 815 та;
    • Сурхондарё вилоятида – 28 675 та;
    • Тoшкент вилоятида – 23 780 та;
    • Жиззах вилоятида – 20 630 та;
    • Қорақалпоғистон Республикаси – 14 478 та;
    • Сирдарё вилоятида – 13 370 та;
    • Навоий вилоятида – 11 457 та;
    • Тошкент шаҳрида 40 та.

    Эслатиб ўтамиз, Хорижий корхоналар Ўзбекистонинг қайси ҳудудида кўпроқ жойлашгани ҳақида хабар берган эди.

