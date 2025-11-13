13:41, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5
Хорижий корхоналар Ўзбекистонинг қайси ҳудудида кўпроқ жойлашган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 17 188 та корхоналар фаолият юритмоқда.
Ҳудудлар кесимида чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналар сони:
- Қорақалпоғистон Республикаси – 197 та;
- Андижон вилояти – 393 та;
- Бухоро вилояти – 351 та;
- Жиззах вилояти – 240 та;
- Қашқадарё вилояти – 157 та;
- Навоий вилояти – 299 та;
- Наманган вилояти – 245 та;
- Самарқанд вилояти – 643 та;
- Сурхондарё вилояти – 482 та;
- Сирдарё вилояти – 268 та;
- Тошкент вилояти – 2 174 та;
- Фарғона вилояти – 589 та;
- Хоразм вилояти – 188 та;
- Тошкент шаҳри – 10 962 та.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда 5,8 мингта оилавий тадбиркорлар фаолият юритмоқда.
Ўзбекистонда ҳар 1000 та аҳолига 32 та тадбиркор тўғри келади.