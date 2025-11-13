OZ
    Хорижий корхоналар Ўзбекистонинг қайси ҳудудида кўпроқ жойлашган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 17 188 та корхоналар фаолият юритмоқда.

    хорижий корхоналар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ҳудудлар кесимида чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналар сони:

    • Қорақалпоғистон Республикаси – 197 та;
    • Андижон вилояти – 393 та;
    • Бухоро вилояти – 351 та;
    • Жиззах вилояти – 240 та;
    • Қашқадарё вилояти – 157 та;
    • Навоий вилояти – 299 та;
    • Наманган вилояти – 245 та;
    • Самарқанд вилояти – 643 та;
    • Сурхондарё вилояти – 482 та;
    • Сирдарё вилояти – 268 та;
    • Тошкент вилояти – 2 174 та;
    • Фарғона вилояти – 589 та;
    • Хоразм вилояти – 188 та;
    • Тошкент шаҳри – 10 962 та.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда 5,8 мингта оилавий тадбиркорлар фаолият юритмоқда.

    Ўзбекистонда ҳар 1000 та аҳолига 32 та тадбиркор тўғри келади.

    Сўнгги хабарлар
