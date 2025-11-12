OZ
    11:10, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда 5,8 мингта оилавий тадбиркорлар фаолият юритмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган оилавий тадбиркорлар сони 5 841 тани ташкил этган.

    Оилавий тадбиркорлик
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ҳудудлар кесимида оилавий тадбиркорлар сони қуйидагича:

    • Тошкент шаҳрида – 1 646 та;
    • Тoшкент вилоятида – 1 189 та;
    • Хоразм вилоятида – 612 та;
    • Самарқанд вилоятида – 570 та;
    • Қорақалпоғистон Республикаси – 525 та;
    • Бухoрo вилоятида – 363 та;
    • Қашқадарё вилоятида – 305 та;
    • Фарғона вилоятида – 146 та;
    • Андижон вилоятида – 141 та;
    • Сурхондарё вилоятида – 135 та;
    • Жиззах вилоятида – 76 та;
    • Наманган вилоятида – 52 та;
    • Навоий вилоятида – 45 та;
    • Сирдарё вилоятида 36 та.

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.

    Шунингдек, Ўзбекистондаги ҳар учта корхонадан биттаси савдо соҳасида фаолият юритади.

