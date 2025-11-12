11:10, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда 5,8 мингта оилавий тадбиркорлар фаолият юритмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистонда фаолият юритаётган оилавий тадбиркорлар сони 5 841 тани ташкил этган.
Ҳудудлар кесимида оилавий тадбиркорлар сони қуйидагича:
- Тошкент шаҳрида – 1 646 та;
- Тoшкент вилоятида – 1 189 та;
- Хоразм вилоятида – 612 та;
- Самарқанд вилоятида – 570 та;
- Қорақалпоғистон Республикаси – 525 та;
- Бухoрo вилоятида – 363 та;
- Қашқадарё вилоятида – 305 та;
- Фарғона вилоятида – 146 та;
- Андижон вилоятида – 141 та;
- Сурхондарё вилоятида – 135 та;
- Жиззах вилоятида – 76 та;
- Наманган вилоятида – 52 та;
- Навоий вилоятида – 45 та;
- Сирдарё вилоятида 36 та.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.
Шунингдек, Ўзбекистондаги ҳар учта корхонадан биттаси савдо соҳасида фаолият юритади.